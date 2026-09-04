B. Reer Sloop- en Grondwerken viert 40-jarig jubileum in Winschoten

WINSCHOTEN – Wie vrijdag bouwmaterialen nodig had, trof aan het Zuiderveen in Winschoten gesloten deuren. Bij B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. werd het 40-jarig jubileum gevierd. Vanaf 14.30 uur konden belangstellenden tijdens een open dag een kijkje nemen bij het bedrijf. Vanavond wordt het jubileum feestelijk afgesloten.

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot halverwege de jaren tachtig, maar het circulair slopen zit al veel langer in de familie Reer. Opa Reer hield zich in de jaren vijftig, kort na de Tweede Wereldoorlog, bezig met het slopen van boerderijen. Van machinaal slopen was toen nog geen sprake. Hij deed het werk met de hand en probeerde zoveel mogelijk materialen geschikt te houden voor hergebruik. Bruikbare materialen werden vervolgens verkocht tijdens boerenboeldagen.

Zijn zoon Bertus Reer trad later in zijn voetsporen. Hij ging aan de slag bij een sloopbedrijf en besloot halverwege de jaren tachtig, toen hij de veertig al was gepasseerd, zijn eigen bedrijf te beginnen. Bij zijn woning in Scheemda startte hij B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. Met één kraan, één medewerker en een Nissan Patrol werd de basis gelegd voor het bedrijf dat inmiddels al vier decennia bestaat.

De Nissan Patrol is nog altijd onderdeel van het wagenpark. De auto heeft inmiddels meer dan 450.000 kilometer op de teller.

De locatie bij de woning in Scheemda werd al snel te klein. Het bedrijf verhuisde daarom naar het Zuiderveen in Winschoten, waar het nog altijd is gevestigd.

In de jaren daarna veranderde ook het sloopwerk. Toen de gevaren van asbest steeds duidelijker werden, kreeg asbestsanering een belangrijke plaats binnen de werkzaamheden. Bertus Reer specialiseerde zich in asbestverwijdering en -afvoer. Ook tegenwoordig behoort dit tot de specialisaties van het bedrijf.

In veertien jaar tijd wist Bertus Reer een bedrijf op te bouwen dat zich bezighield met uiteenlopende vormen van sloopwerk, waaronder diamantboren en -zagen. Aan het einde van de vorige eeuw waren er ongeveer vijftig mensen werkzaam.

Op 1 januari 2000 droeg Bertus Reer het bedrijf officieel over aan zijn dochter Jellie en schoonzoon Willem Smid. Zij vormen nog altijd de directie van B. Reer Sloop- en Grondwerken.

Het bedrijf groeide in de afgelopen veertig jaar uit tot een bekende naam in de regio Winschoten-Pekela, Oldambt en de provincie Groningen. De werkzaamheden lopen uiteen van totaalsloop tot renovatie- en restauratiesloop. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met grondwerken, asbestsanering en recycling.

De oprichter van het bedrijf, Bertus Reer, overleed op 31 augustus 2024 op 80-jarige leeftijd.

Met het 40-jarig jubileum werd vrijdag stilgestaan bij vier decennia ondernemerschap en de ontwikkeling van een familiebedrijf waarin hergebruik van materialen vanaf het begin een belangrijke rol speelde.

Foto’s en video: Frans Kroon