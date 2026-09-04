Bijna zes meter hoge kat krijgt nieuw thuis bij Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – De bijna zes meter hoge rode cyperse kat van kunstenaar Michel Velt heeft een nieuwe, plek gekregen. Het opvallende kunstwerk, gemaakt van oude jerrycans, is neergezet bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Het kunstwerk blijft een jaar lang staan en is op 3 september in aanwezigheid van de kunstenaar officieel onthuld.

De kat was eerder deze zomer een opvallende verschijning tijdens het Noorderzon Performing Arts Festival in Groningen. Het beeld stond daar op de kruising van de Kerklaan en de Kruissingel en trok veel bekijks.

Na afloop van het festival werd gezocht naar een permanente plek voor het kunstwerk. Noorderzon deed daarbij een oproep voor een geschikt ‘baasje’. Er werd onder meer gedacht aan een schoolplein, werkplek of zorginstelling. Die zoektocht is inmiddels geslaagd. De kunstcommissie van het Ommelander Ziekenhuis heette gisteren de metershoge kat welkom op het ziekenhuisterrein.

Kunst als afleiding

Het kunstwerk is gebouwd door de Groningse kunstenaar Michel Velt. Hij maakt zijn beelden van gebruikte jerrycans, die hij onder meer bij een carwash verzamelt. Voor de kat gebruikte hij een groot aantal van deze kunststof verpakkingen.

Bij het Ommelander Ziekenhuis krijgt het kunstwerk een nieuwe functie. Kunst op en rond het ziekenhuisterrein is bedoeld om patiënten, bezoekers en medewerkers een moment van ontspanning, herkenning of afleiding te bieden. “Dit prachtige kunstwerk van deze Groningse kunstenaar verdient het om in onze provincie te blijven. En wat is een betere plek dan bij ons mooie, ruime ziekenhuis?”, zegt Bas Wallis de Vries, bestuursvoorzitter van het Ommelander Ziekenhuis. Kunstenaar Michel Velt: “Ik vind het mooi dat mijn kat hier mag staan. Juist in een ziekenhuis kan kunst iets betekenen: iets anders om naar te kijken, iets dat vragen oproept.” De kat staat naast het gebouw in het gras. Daar lopen dagelijks patiënten, bezoekers en medewerkers langs. “Het beeld biedt een moment van inspiratie en rust. Je kunt er gewoon even bij stilstaan, letterlijk en figuurlijk,” vertelt Bas Wallis de Vries.

De opvallende rode kat kan daarmee op zijn nieuwe plek zorgen voor een glimlach bij mensen die het ziekenhuis bezoeken of er werken. Het beeld, dat tijdens Noorderzon al veel aandacht trok, krijgt zo een tijdelijk onderkomen in Scheemda.

Het Ommelander Ziekenhuis is duurzaam, energiezuinig en gastvrij. De komst van dit kunstwerk sluit daar goed bij aan. “De kat is gemaakt van hergebruikt materiaal, een duurzaam kunstwerk dus, en past daarmee precies binnen onze visie,” aldus Bas Wallis de Vries. Michel Velt vult aan: “Ik bouw dingen die tegen een stootje kunnen. Deze kat is stevig genoeg om dichtbij te bekijken, aan te raken of om even bij te spelen. Ik vind het juist mooi als mensen, ook kinderen, het beeld echt ervaren in plaats van er alleen maar naar te kijken.” Het kunstwerk blijft een jaar lang staan.

Over de kunstenaar

Michel Velt, geboren en werkend in Groningen, maakt grote sculpturen van hergebruikt materiaal. Zijn kat van zes meter is opgebouwd uit jerrycans en staal, en stond in de zomer van 2025 en 2026 op Noorderzon.

Foto’s: OZG en ingezonden door Otto Kerbof