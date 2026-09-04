Boswachtersblog van Jelka Vale: Opknapbeurt karakteristieke lanen Vledderbos

STADSKANAAL – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde, met als titel: Opknapbeurt karakteristieke lanen Vledderbos.
Rechte lijnen, statige lanen en een vijver waar alles samenkomt. Het Vledderbos bij Stadskanaal is een bijzonder bos. De komende maanden herstel ik samen met collega’s de karakteristieke lanen, zodat dit ontwerp beter zichtbaar wordt. Dankzij een bijdrage van de provincie Groningen kunnen we deze werkzaamheden uitvoeren én nieuwe bankjes plaatsen. Maar voor de bankjes heb ik jouw hulp nodig: waar mag volgens jou een bankje niet ontbreken?
Karakteristieke laanstructuur
Het Vledderbos is aangelegd met drie rechte lanen die samenkomen in één centraal punt, een vijver. Het lijkt van boven wel wat op een ster. De brede lanen, met aan beide kanten meerdere rijen bomen, zorgen voor lange zichtlijnen. Samen met de cirkelvormige lanen rond de lindevakken en de open ruimtes geven ze het bos een herkenbaar karakter.
Door de groei van het bos is deze bijzondere structuur in de loop der jaren minder zichtbaar geworden. Sommige lanen zijn nog in goede staat, terwijl andere meer aandacht nodig hebben. Daarom gaan we de komende maanden aan de slag om de lanen te herstellen. Zo blijft het bijzondere karakter behouden, krijgen laanbomen meer ruimte om te groeien en wordt het oorspronkelijke ontwerp weer beter beleefbaar voor bezoekers.
Werkzaamheden in het bos
We zetten bosranden terug, zodat de laanbomen meer ruimte krijgen om hun kronen te ontwikkelen. Zo worden de lanen weer beter zichtbaar. Ook kronen we laanbomen op. Dat betekent dat we lagere takken en ondergroei verwijderen. Op diverse plekken zijn de afgelopen jaren gaten ontstaan in de lanen. Daar planten we nieuwe bomen. Doordat we een stukje van de bosrand terugzetten, krijgen deze bomen ook voldoende ruimte om te groeien.
Daarnaast verbeteren we de paden door waar nodig zand aan te brengen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden voor de start van het broedseizoen in maart 2027 afgerond.
Waar moet een nieuw bankje komen?
De bankjes die nu in het Vledderbos staan, verdienen niet meer de schoonheidsprijs. Dankzij dit project kunnen we bestaande bankjes vervangen en nieuwe plaatsen. Maar wie kan beter bepalen waar een bankje moet staan dan de bezoekers van het bos?
Heb jij een favoriete plek in het Vledderbos waar volgens jou een bankje niet mag ontbreken? Laat het mij weten en mail jouw locatie vóór 16 september naar westerwolde@staatsbosbeheer.nl.
Liever jouw idee persoonlijk doorgeven? Op woensdag 9 september sta ik tussen 16.00 en 16.30 uur met een kaart bij de picknicktafel op het hondenlosloopveld aan de Noorderkanaalweg. Daar kun je jouw favoriete plek aanwijzen.
We verzamelen alle ideeën en bekijken welke locaties het beste passen. Niet iedere voorgestelde plek kan een bankje krijgen, maar elke suggestie nemen we mee. Zo maken we samen het Vledderbos nog prettiger om te bezoeken.
Bron: Jelka Vale