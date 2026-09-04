Concert door Ludolf Heikens op Hintsorgel Midwolda

Kletsnatte vrijdag met veel regen, later vanuit het noordwesten opklaringen

Vrijdag. Het is vandaag ronduit grijs en wisselvallig. De ochtend start kletsnat met langdurige en lokaal harde regen die over Oost-Groningen trekt. Ook vanmiddag blijft de bewolking overheersen en kan het af en toe nog kortstondig stevig doorgieten. Pas later in de middag en tegen het einde van de dag droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en schijnt de zon af en toe. De temperatuur tikt aanvankelijk de 20°C aan, maar zakt gedurende de middag terug naar rond de 18°C. Er staat een matige zuidwestenwind van 4 Bft, die vanochtend af en toe flink kan doorhalen met stevige windstoten.

Vanavond en Vannacht Vanavond zijn er enkele opklaringen, al blijft in onze regio nog een enkele bui mogelijk. De zuidwestenwind draait naar het westen en zwakt af naar matig, 3 Bft. Gedurende de nacht wordt het overal droog en koelt het af naar een minimumtemperatuur van rond de 12°C.

Zaterdag Morgen, zaterdag 5 september, ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. Na een rustige start wisselen zonnige momenten en stapelwolken elkaar af. Het blijft overdag op de meeste plaatsen droog, al is een enkel lokaal spatje niet helemaal uitgesloten. De temperatuur herstelt zich licht en komt uit op een aangename 19°C tot 20°C. Er waait een matige westen- tot noordwestenwind van 3 Bft. In de nacht naar zondag blijft het droog bij 11°C.

Tip van de redactie: De regenjas en paraplu zijn vandaag absoluut onmisbaar in Westerwolde!