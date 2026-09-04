Concert door Ludolf Heikens op Hintsorgel Midwolda

MIDWOLDA – Het laatste concert van de zomerserie 2026 wordt op zaterdag 5 september gespeeld door Ludolf Heikens.
Wat staat er op het programma?
Boeiende verhalen van componisten, verteld in muziek. En dat alles op het grootste historische orgel van Noord-Nederland.
Het Hints-orgel in de Dorpskerk van Midwolda werd in 1772 gebouwd door orgelmaker Albertus
Anthony Hints, die daarmee de orgelbouwtraditie van Schnitger voortzette. Ruim 250 jaar later is het
instrument nog altijd nagenoeg geheel authentiek én in topconditie. Een orgel met een
indrukwekkend verhaal, dat telkens opnieuw tot verwondering spreekt.
Zeker wanneer Ludolf Heikens plaatsneemt aan de speeltafel. De organist groeide op bij het orgel en
kent het instrument als geen ander. Hij weet de muziek als het ware te laten spreken: verhalend, vol
kleur en met ruimte voor iedere afzonderlijke stem. Zo ontstaat een muzikale ervaring die luisteraars
raakt en betovert.
Op het programma staan werken van bekende componisten als Felix Mendelssohn en Johann
Sebastian Bach. Muziek waarin verhalen, emoties en klank samenkomen en die op het bijzondere
Hints-orgel een extra dimensie krijgen.
Laat je verrassen door muzikale verhalen, verteld op het Hints-orgel in de Dorpskerk van Midwolda –
het grootste historische orgel van Noord-Nederland.
Zaterdag 5 september 2026 | 20.00 uur
De kerk is geopend vanaf 19.30 uur.
Dorpskerk Midwolda
Hoofdweg 168
9681 AL Midwolda
Klik HIER voor meer informatie
Bron: Elly Smits
Foto’s: Eigen foto Ludolf Heikens en Marcel Lameijer