Gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht besteden we aandacht aan “Het weekend van het varken”.
Verder horen we hoe je gratis een proefles LaCuCo Show Dance kunt doen of gratis een zomerconcert kunt bijwonen. Ook is er aandacht voor de nominatie van Camping de Wedderbergen voor de titel “ANWB camping van het jaar”
Presentatie: Henk Guchelaar