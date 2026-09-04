Gemeente Westerwolde en Vesting Bourtange verwelkomen Het Groninger Landschap op nieuwe locatie

BOURTANGE – Het nieuwe Veldstation Bourtange heeft vandaag een belangrijke stap gezet. Omwonenden en belangstellenden maakten kennis met de plannen van Het Groninger Landschap voor het nieuwe veldstation, de insectentuin en de beleefroute naar het Bourtangerveld.
Ondanks het natte herfstweer trok de opening veel belangstellenden naar de historische vesting. De officiële handeling werd verricht door Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, Giny Luth, wethouder van de gemeente Westerwolde, en Annemiek Hoesen, vestingmanager van Vesting Bourtange. Wethouder Luth benadrukte de waarde van het nieuwe Veldstation Bourtange voor Bourtange en Westerwolde. Het veldstation brengt de rijke geschiedenis van de vesting en de natuur van het Bourtangerveld letterlijk en figuurlijk met elkaar in verbinding, aldus de wethouder.
Met het ondertekenen van de benodigde documenten bezegelden zij de samenwerking en de toekomst van het voormalige pesthuis, de replica die eerder bekend was onder de naam De Sikkepit of daarvoor De Konijnenberg. Daarmee kreeg het gebouw officieel een nieuwe bestemming als veldstation van Het Groninger Landschap.
Na het ondertekenen werden de deuren van het veldstation geopend en konden de belangstellenden zich laten informeren over de plannen voor het veldstation, de inrichting van de insectentuin en de nieuwe beleefroute richting het Bourtangerveld.
Er werd enthousiast gebruikgemaakt van de gelegenheid om ideeën uit te wisselen en mee te denken over de verdere invulling van het veldstation waar natuureducatie voor de jeugd centraal zal staan. In het gebouw komt onder meer een kleine expositie over insecten en een veldlaboratorium voor activiteiten en gastlessen voor basisschoolkinderen. Buiten komt een insectentuin en een beleefpad over de vestingwallen en grachten naar het achterliggende natuurgebied Bourtangerveld.
Het Groninger Landschap verwacht het nieuwe veldstation vóór de zomer van 2027 officieel te kunnen openen.
Samen komen we verder
Het Veldstation Bourtange is een initiatief van Het Groninger Landschap, in samenwerking met gemeente Westerwolde en Vesting Bourtange. Het Veldstation Bourtange is mede mogelijk gemaakt door Ars Donandi vanuit het Russell-ter Brugge Fonds, het Cultuurfonds vanuit Fonds 5 en het Meester Prikkebeen Fonds, de Postcode Loterij, Stichting De Versterking, het Impulsloket van Nationaal Programma Groningen, LEADER Oost-Groningen, medegefinancierd door de Europese Unie, en het Jeugdnatuureducatiefonds van Het Groninger Landschap.
Bron: Het Groninger Landschap en Anneke Vlug
Foto’s: Hans Graveland en Anneke Vlug