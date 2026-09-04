TER APEL – Internationale Schakelklas (ISK) Westermarke feestelijk geopend
Vanmiddag werd het nieuwe schoolgebouw van de ISK Westermarke in Ter Apel feestelijk geopend.
De opening vond plaats voorafgaand aan de openstelling ter bezichtiging van het gebouw.
Op die uitnodiging kwamen veel mensen op af.
Onder andere veel oud-leerlingen kwamen naar de opening en begroetten enthousiast hun voormalige leerkrachten.
Er was de mogelijkheid om een door een leerkracht begeleidde rondleiding door de prachtige moderne lokalen met de nodige voorzieningen te maken.
De school biedt plaats aan 70 leerlingen, afkomstig van de locaties van de COA, o.a. uit Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel. Ook de leerlingen die al een verblijfsvergunning hebben en wonen in en rond Ter Apel kunnen daar terecht.
ISK Westermarke is een school voor leerlingen uit verschillende landen die in Nederland onderwijs kunnen volgen, met onder meer Nederlands, rekenen, wiskunde, science, Engels, creatieve technieken, sport en zwemmen.
De school is gebouwd op de locatie van het voormalige OBS Westermarke aan de Westerstraat in Ter Apel.
Foto’s: Geert Smit
Internationale Schakelklas Westermarke feestelijk geopend
TER APEL – Internationale Schakelklas (ISK) Westermarke feestelijk geopend