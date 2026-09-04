DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dörpen
Gisteren vond rond 20.15 uur in het Bürgerpark in Dörpen tussen twee grote groepen mensen een ruzie plaats. De betrokkenen waren naar schatting tussen de 16 en 25 jaar oud. Een 17-jarige liep licht letsel op, toegebracht door een onbekend lid van de andere groep. Daarnaast werd een 15-jarige – die klaarblijkelijk niet bij het conflict betrokken was – bedreigd door een onbekende dader, maar raakte niet gewond. Enkele leden van de ene groep werden in de nabijheid van de locatie aangetroffen en geïdentificeerd. De andere groep vluchtte voordat de politie arriveerde in onbekende richting. De aanleiding voor de confrontatie is onbekend; er is een onderzoek ingesteld. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Dörpen (tel. 04963/919090).
Leer
De bluswerkzaamheden gaan vandaag door na een grote brand op een schrootterrein in Leer. Brandweerkorpsen uit de omgeving werden ingezet om de brandende berg schroot te blussen. De temperatuur in de brandende schrootberg liep op tot ongeveer 1.000 graden Celsius. Het vuur brak in de nacht van woensdag op donderdag uit. Er kwam dikke zwarte rook vrij. Omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.