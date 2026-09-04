Meer dan 300 kinderen beleven de Middeleeuwen tijdens scholenmiddag in Ter Apel

TER APEL – Dit weekend staat Ter Apel weer helemaal in het teken van de Middeleeuwen. De vrijdag voorafgaand aan het evenement is traditiegetrouw gereserveerd voor de basisscholen uit de gemeente Westerwolde. Daar werd vandaag massaal gehoor aan gegeven: meer dan 300 kinderen kwamen naar het terrein van Stichting Middeleeuws Ter Apel om de geschiedenis niet alleen te horen, maar vooral zelf te beleven.



In plaats van in de schoolbanken te zitten en te luisteren naar verhalen over de Middeleeuwen, konden de kinderen vandaag daadwerkelijk ervaren hoe het er eeuwen geleden aan toe ging. Bij aankomst werden zij ontvangen met middeleeuwse muziek, waarmee de sfeer meteen was gezet.



Kanonschot geeft startsein

Na een welkomstwoord op het grote veld van Stichting Middeleeuws Ter Apel volgde een spectaculair startsein. Wethouder Wietze Potze stak het lont van een kanon aan, waarna een luide knal over het terrein klonk. Daarmee was de scholenmiddag officieel geopend. De kinderen werden vervolgens in groepen verdeeld en onder begeleiding van vrijwilligers langs de verschillende activiteiten geleid. Iedere activiteit duurde ongeveer veertig minuten, waardoor de leerlingen op een actieve manier kennis konden maken met verschillende aspecten van het middeleeuwse leven.



Zelf aan de slag

Er was voor de kinderen van alles te beleven. Zo konden zij onder meer kruisboogschieten, kennismaken met een echte nar en luisteren naar een verhalenverteller. Ook leerden ze hoe je met een echte vuursteen vuur kunt maken.



Bij de leerbewerker gingen de kinderen zelf aan de slag met het maken van een middeleeuws buideltje. Ook konden ze kennismaken met vilten, spinnen en het maken van maliën. In het Klooster stond een kalligrafieworkshop op het programma, waar de kinderen konden ervaren hoe er vroeger met de hand werd geschreven en versierd. Natuurlijk ontbraken ook de middeleeuwse kinderspelen niet. Zo konden de kinderen zich uitleven met ringsteken en een spannend kussengevecht op een evenwichtsbalk.



Geschiedenis beleven

De kinderen, ouders en begeleiders werden gedurende de middag begeleid door een groot team van vrijwilligers. Dankzij hun inzet konden de vele groepen veilig en soepel langs de verschillende activiteiten worden geleid. Het resultaat was een middag waarin geschiedenis tot leven kwam. De kinderen konden niet alleen kijken en luisteren, maar vooral zelf doen, ontdekken en ervaren.



Met zoveel indrukken en belevenissen gingen de leerlingen uiteindelijk weer naar huis. De kans is groot dat er thuis nog uitgebreid werd verteld over het schieten met een kruisboog, het maken van vuur, de nar, het zelf gemaakte buideltje en natuurlijk het spectaculaire kanonschot. De Middeleeuwen waren vandaag voor even geen geschiedenis uit een boek, maar iets wat de kinderen zelf konden beleven.



André Dümmer