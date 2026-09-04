Mevrouw Harms – Huttinga uit Bellingwolde viert honderdste verjaardag

BELLINGWOLDE – Een bijzondere mijlpaal voor mevrouw Tetje Jantje Harms Huttinga uit Bellingwolde. Zij viert vandaag haar honderdste verjaardag. Locoburgemeester Harm-Jan Kuper kwam haar persoonlijk namens de gemeente Westerwolde feliciteren en bracht daarbij een bijzonder cadeau mee: een ingelijste kopie van haar geboorteakte.
Tetje Huttinga werd honderd jaar geleden geboren aan de Tweede Loosterlaan in Vriescheloo, als dochter van Pieter Huttinga en Jantje Geertsema. Ze groeide op in een groot gezin en was één van negen kinderen.
In Bellingwolde ontmoette ze later haar man. Dat gebeurde in de voormalige bioscoop in Hotel Reiderland. De ontmoeting leidde tot een huwelijk. Het paar trouwde in het gemeentehuis van Bellingwolde en ging na hun huwelijk aan de Molenlaan in Bellingwolde wonen. Samen kregen ze een zoon. Later verhuisden ze naar een brugwachterswoning aan de Kanaal Westzijde in Bellingwolde, bij de Lethebrug. Daar had mevrouw een bijzondere taak: ze bediende de Lethebrug. Haar echtgenoot werkte tot zijn 59 ste bij Philips in Stadskanaal. Daarna ging hij met vervroegd pensioen.
Honderd jaar na haar geboorte woont mevrouw Huttinga nog altijd zelfstandig. Haar honderdste verjaardag werd vandaag in bescheiden kring gevierd. Daarbij waren onder anderen haar schoondochter en haar vriend, haar kleinzoon en diens vrouw en haar achterkleinzoon en achterkleindochter aanwezig. Ook kwamen vrienden en buren langs om de jarige te feliciteren.
Foto’s: Jan Glazenburg