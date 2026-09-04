Open Monumentendag Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zaterdag 12 september openen bijzondere monumenten en erfgoedlocaties in de gemeente Stadskanaal hun deuren tijdens Open Monumentendag. Onder het landelijke thema ‘Veerkrachtig erfgoed’ kunnen bezoekers kennismaken met de verhalen achter gebouwen, objecten en plekken die van betekenis zijn voor de geschiedenis van de Veenkoloniën.

Het programma biedt een gevarieerd aanbod van industrieel erfgoed, scheepvaartgeschiedenis, waterbeheer, religieus erfgoed en ambachtelijke tradities. Op alle locaties zijn vrijwilligers aanwezig om de bezoekers te vertellen over de geschiedenis (en de toekomst) van de gebouwen. Op de meeste locaties zijn echter ook speciaal voor de Open Monumentendag activiteiten georganiseerd.

Er zijn meerdere kerken geopend. In de Poststraatkerk kan een uniek kijkje genomen worden bij het orgel, dat op dit moment gerestaureerd wordt. Er zijn concerten op het kistorgel. Ook in de Hervormde Kerk in Onstwedde (de Juffertoren) zijn de hele dag concerten op het orgel te horen.

Museumschip Jatrie, bij de Eurobrug in het centrum, gaat speciaal voor Monumentendag open, en bij Buinersluis is het Waterschap aanwezig met tekst en uitleg over de sluizen in het Stadskanaal. Bovendien komen daar de Noszelie Singers twee maal optreden.

Een ander optreden vindt plaats in de historische stelmakerij Wever in Mussel, waar diverse dichters voordrachten zullen geven in de streektaal. Bij de watertoren kunnen bezoekers deelnemen aan rondleidingen naar het dak (vooraf reserveren!), en er is een kleine expositie ingericht over de plannen die er zijn voor het nabijgelegen Slachthuisje. Op het voormalige Philips-terrein tenslotte zijn niet allen het trappenhuis en de schoorsteen te bekijken, maar vooral ook het Museum Philips.

Langs alle monumenten is een fietsroute gemaakt, die gratis verkrijgbaar is bij alle monumenten. En het Museum van de Streek houdt een speciale wandeling door het centrum van Stadskanaal (ook hier vooraf reserveren).

Alle locaties zijn gratis toegankelijk tussen 10 en 16 uur. Voor alle informatie over de Open monumenten en de activiteiten kunnen bezoekers terecht op de website www.openmonumentendag.nl. Daar kan ook gereserveerd worden voor de activiteiten waarbij dat nodig is.

De deelnemende monumenten

Buinersluis

Van 10.00 tot 14.00 uur is de historische Buinersluis geopend voor publiek. Deze karakteristieke sluis uit 1819 speelde een belangrijke rol in de scheepvaart door de Veenkoloniën. Bezoekers kunnen historische foto’s bekijken en krijgen van medewerkers van het Waterschap uitleg over de functie die de sluis vandaag de dag nog vervult binnen het watersysteem. Daarnaast verzorgen de Noszélie Singers optredens om 11.00 en 12.00 uur.

Hervomde Kerk Onstwedde en Juffertoren

De 13e-eeuwse Juffertoren is misschien wel het meest indrukwekkende monument van de gemeente. De kerk is de hele dag geopend en bezoekers kunnen informatie over het gebouw en de toren krijgen. Bovendien wordt gedurende de dag meerdere malen een concert gegeven op het imposante kerkorgel.

Museumschip Jatrie

Aan boord van de Jatrie, een authentieke Groninger steilsteven, beleven bezoekers de geschiedenis van de binnenvaart in de Veenkoloniën. Dankzij interactieve presentaties, speurtochten voor de kleine bezoekers, originele scheepsattributen en enthousiaste vrijwilligers ontstaat een levendig beeld van het bijzondereschippersleven van vroeger. De Jatrie ligt bij de Eurobrug.

Museum Philips Stadskanaal en het trappenhuis

Museum Philips Stadskanaal vertelt het verhaal van een periode waarin techniek, werkgelegenheid en vooruitgang de Kanaalstreek vormgaven. Het museum wordt beheerd door oud-medewerkers van Philips en toont onder meer producten die in Stadskanaal werden vervaardigd, originele machines, gereedschappen en historisch beeldmateriaal.

Tijdens Open Monumentendag is ook het bijzondere trappenhuis van de voormalige Philipsfabriek geopend. Hier bevindt zich het indrukwekkende mozaïek van kunstenaar Johan Dijkstra (lid van kunstenaarsgorep De Ploeg), waarop de god Mercurius met het Philips-logo centraal staat.

Poststraatkerk en orgelrestauratie

De monumentale Poststraatkerk uit de negentiende eeuw opent eveneens haar deuren. De kerk kent een rijke geschiedenis en beschikt over een bijzonder orgel dat momenteel wordt gerestaureerd.

Bezoekers krijgen tijdens Open Monumentendag een unieke inkijk in dit restauratieproces. Het orgel bevindt zich nog in de opbouwfase en is van dichtbij te bekijken. Omdat het orgel zelf nog niet bespeelbaar is, zullen er demonstraties worden gegeven op een kistorgel.

Stelmakerij Wever in Mussel

In Mussel is de historische Stelmakerij Wever geopend voor bezoekers. Naast een kijkje in deze bijzondere ambachtelijke werkplaats kunnen bezoekers genieten van verhalen en gedichten in de streektaal door Siep Schoemaker, Roelie Meijer en Stadskanaaldichter Harma de Roo (voordrachten rond 11.00 en 13.00 uur). Met hun poëzie brengen zij de geschiedenis, taal en verhalen van de streek tot leven. Een bijzondere combinatie van ambacht en cultuur.

Watertoren

De watertoren van Stadskanaal is tijdens Open Monumentendag te bezoeken, maar in verband met werkzaamheden alleen de begane grond. Er zijn gedurende de dag drie rondleidingen waarmee nbezoekers WEL naar boven toe kunnen. Tijdens de rondleiding ontdekken bezoekers de geschiedenis van de toren en de plannen voor de toekomst. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf aanmelden via www.openmonumentendag.nl noodzakelijk. Daarnaast is er een kleine expositie ingericht over het nabijgelegen slachthuisje, en de plannen die er zijn voor de toekomst daarvan.

Museum van de Streek – Centrumwandeling

Om half elf start bij het Museum van de Streek (in ’t Dok) een speciale wandeling door het centrum van Stadskanaal, met uitgebreide aandacht voor de geschiedenis van gebouwen in het centrum, en hun bewoners. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers, vooraf reserveren via www.openmonumentendag.nl is noodzakelijk.

Fietstocht

Er is een fietstocht gemaakt langs alle monumenten in het centrum van Stadskanaal (van de watertoren tot aan de STAR). Deelnemers komen niet alleen langs de Open Monumenten, maar ook de andere monumenten die niet open zijn. De route is gratis mee te nemen bij de monumenten die op zaterdag open zijn.

Alle locaties zijn open van 10 tot 16 uur, tenzij anders aangegeven. De toegang is overal gratis. Voor sommige activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk, dat kan via www.openmonumentendag.nl. Daar is ook alle verdere informatie over de monumenten en de activiteiten te vinden.

Bron: Sander van Wees, coördinator OMD Stadskanaal