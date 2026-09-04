Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Jan Bossen
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 6 september zenden we een opname van zondag 30 augustus vanuit de christelijke gerefomeerde kerk in Nieuwe Pekela uit.

Voorganger: ds. Bulten

Schriftlezing: Mattheüs 25 vers 1-13

Thema:  “Bereid je voor “

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 6 september uitgezonden en maandagavond 7 september om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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