Senioren KBO Ter Apel op bezoek bij RSG leerlingen

TER APEL – Op dinsdag 20 oktober gaan de senioren KBO (Kracht, Beweging, Ontmoeting) afd. Ter Apel op bezoek bij de RSG leerlingen van Zorg/Welzijn. De leerlingen gaan samen met de ouderen bloemschikken of een voederkrans maken. Ook zorgen ze voor wat lekkers bij de koffie/thee.
Het is voor de vierde keer dat de senioren op school komen vanuit de samenwerking tussen de beide doelgroepen.
Leerlingen verzorgen ook een gezellige middag in het parochiehuis van Ter Apel. Denk aan een spelletjesmiddag of bingo. Geheel verzorgd door de leerlingen. Op deze maken de leerlingen van de RSG als kennis met een eventuele doelgroep waar ze later mee kunnen werken.
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Bron: Anita Zuidinga-Hoogeveen, voorzitter Senioren KBO afd. Ter Apel