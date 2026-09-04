SV Mussel komt met jubileumboek over 50 jaar voetbal

MUSSEL – SV Mussel presenteert op vrijdagavond 2 oktober haar langverwachte jubileumboek. In het
boek komen sportieve hoogtepunten, anekdotes en de historie van Mussel en omstreken
aan bod.
Wat was nou de invloed van het omstreden plan Kikkert op het ontstaan van voetbal in Mussel? En hoe merkt SV Mussel vandaag de dag nog de invloed van de winning van moerasijzererts? De antwoorden op deze vragen zijn te lezen in het jubileumboek van SV Mussel, dat binnenkort van de drukpers rolt. Op vrijdagavond 2 oktober wordt het boek gepresenteerd aan leden, oud-leden en andere belangstellenden. Het reüniegehalte zal op deze avond hoog zijn.
Op 1 augustus 1976 werd SV Mussel opgericht door Teus Breevaart, Johan van Rheenen en Harry Stuut. De eerste jaren ontwikkelde de vereniging zich in rap tempo, maar in de crisisjaren ‘80 van de vorige eeuw had SV Mussel het moeilijk. In de jaren ‘90 kantelde het tij en ontwikkelde de vereniging zich tot een serieuze speler, met kampioenschappen, promoties en een bekeravontuur dat in 1998 pas strandde in de kwartfinales. En unieke prestatie voor een vereniging in een dorp met zo’n 1300 inwoners.
‘Al deze verhalen komen aan bod’, vertelt Abel Boels, een van de samenstellers van het jubileumboek. ‘We hebben ontzettend veel met elkaar beleefd, we hebben met elkaar gelachen, enorm veel werk verzet en met elkaar de vereniging opgebouwd tot wat het nu is. We hebben het echt samen gedaan.’
Het boek heeft daarom de titel ‘Meer samen, samen meer’. Het kenmerkt de vereniging. De geschiedenis van voetbal in Mussel begon al in de jaren ‘40 van de vorige eeuw, onder de naam MEO. Ook de vrouwen voetbalden al begin jaren ‘70 onder de naam MDVV. Ook deze geschiedenis komt aan bod in het boek.
Het boek wordt fullcolor geprint en heeft een harde kaft, met veel foto’s en verhalen. De vereniging heeft een unieke pre-saleactie opgezet. Het boek is tot 13 september online te bestellen via https://www.svmussel.nl/339/webshop/
Bron: Commissie jubileumboek