Tonnen schade bij zware aanrijding Pekela: “Enorme klap”

NIEUWE PEKELA – “Ik hoorde een klap, dus ik ging maar even kijken” en hij vond een bestelbus in de gevel van zijn huis. Nico is er de ochtend na het ongeval waardoor de gevel van zijn huis beschadigd raakte er vrij nuchter onder, zijn vrouw Marjan was blij dat ze er niet was toen een bestelbus haar huis in gelanceerd werd: “ik was blij dat ik niet thuis was toen, want ik was zeker in paniek geraakt.”

Donderdagavond rond elf uur werd Nico wakker door een harde klap. Toen hij naar buiten kwam zag hij tot zijn verbazing een busje in zijn gevel van zijn huis aan de Tilstraat in Pekela zitten, daarachter een smeulend wrak van wat ooit een Mercedes was. Daaromheen buurtbewoners die al 112 hadden gebeld. De puinhoop is enorm de motor van de Mercedes lag eraf, wat ooit eens een auto was is een verwrongen stuk staal.

Politie en ambulance waren er snel bij. De verdrietige eigenaar van de bus ook. Zijn nagelnieuwe trots is total loss, zijn wagen in elkaar gedrukt. De schade: meer dan een ton. De Mercedes die zijn busje had aangereden was compleet verwoest, de gevel zwaar beschadigd. De bestuurder werd opgenomen in het ziekenhuis, maar inmiddels weer thuis, “maar niet in goede doen”, aldus de familie.

Al snel werd door de buurt de puzzel gelegd. Even voor elven was de eigenaar van de Mercedes volgens de buurt “met zeker 200 kilometer per uur”, maar volgens de familie van het slachtoffer “veel langzamer” na een uitwijkmanoeuvre bovenop de bestelbus gereden die twee huizen verderop geparkeerd stond. “Hij zag iets lopen op de weg.” De bus werd gelanceerd en kwam met een enorme klap in de gevel van het huis van Nico en Marjan terecht.

Marjan probeert nu de verzekeraar uit te leggen wat er is gebeurd. “Er staat een auto in uw gevel?”, de verbazing in de stem van de helpdeskmedewerker van de verzekering is duidelijk te horen.

De aannemers hebben hun eerste inschatting gedaan, maar ze moeten wachten tot het wrak is weggetakeld. De binnenmuur lijkt ok, maar zeker weten doen ze het niet. “Het is afwachten, als de bus weg is gaan we kijken naar de schade, we hebben onze spullen al meegenomen, wat stenen, afdekplaatjes, anders kruipen de marters in het gat.”

Jan wiens nachtrust en gevel zo werden beschadigd is er vrij nuchter onder. Wat hij nu gaat doen? “Ik moet zo naar de apotheek wat medicijnen halen, dat gaat ook door he.”

Opm. In een eerdere versie van het artikel stond op basis van getuigenverklaringen uit de buurt dat de bestuurder mogelijk onder invloed zou zijn geweest. Volgens de familie was daar absoluut geen sprake van.