Treant hanteert aangepaste openingstijden bij basisspoedposten op vrijdagen in september en oktober

STADSKANAAL, HOOGEVEEN – De basisspoedposten van Treant in Hoogeveen en Stadskanaal zijn in de maanden september en oktober op vrijdagen geopend tot 17.00 uur, in plaats van 22.00 uur.
Door een tekort aan artsen komt de bezetting de komende twee maanden voor de basisspoedposten op vrijdagen niet rond. Daarom worden de openingstijden tijdelijk aangepast. De spoedzorg in de regio blijft gewaarborgd. Buiten de openingstijden van de basisspoedposten kunnen patiënten, zoals gebruikelijk, worden geholpen op de spoedeisende hulp van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Huisartsen, ambulancediensten en omliggende ziekenhuizen zijn geïnformeerd.
Personeelstekorten
“Om goede, veilige en gepaste zorg te kunnen verlenen, moet op een basisspoedpost altijd minimaal één basisarts en één gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig zijn. De komende periode proberen we het ontstane tekort aan artsen op te lossen. Vanzelfsprekend doet Treant er alles aan om zorgprofessionals te behouden en aan te trekken. Net als andere zorgorganisaties, heeft Treant te maken met personeelstekorten. Dit zien we onder meer op het gebied van medisch specialisten, zoals spoedartsen, urologen, en neurologen”, schrijft Treant op zijn website.
Bron: Treant