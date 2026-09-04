Westerwolde Lokaal: “Dat vrijwilligers stoppen met het uitdelen van tenten in Ter Apel is een keihard signaal”

TER APEL – Hieronder leest u een door Westerwolde Lokaal ingezonden artikel:
Westerwolde Lokaal vindt het zorgelijk en onacceptabel dat de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw zover is gekomen dat mensen buiten dreigen te slapen. Dat hulporganisatie MiGreat nu besluit geen tenten meer uit te delen, omdat zij naar eigen zeggen onderdeel van het probleem is geworden, laat volgens Westerwolde Lokaal zien hoe vastgelopen de landelijke opvangketen is.
“Ter Apel is een dorp, geen permanente crisislocatie voor een landelijk probleem. Onze inwoners kunnen niet iedere keer opnieuw opdraaien voor het feit dat de landelijke opvangketen niet op orde is,” aldus Westerwolde Lokaal.
De partij benadrukt dat niemand buiten zou moeten slapen. Tegelijkertijd mag noodhulp door vrijwilligers, inwoners en lokale organisaties nooit uitgroeien tot een structurele oplossing voor een tekort aan opvangplaatsen. “Wij hebben begrip voor het feit dat mensen die hier aankomen geholpen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijk probleem steeds opnieuw lokaal wordt opgelost door vrijwilligers en inwoners.”
Volgens Westerwolde Lokaal ligt de verantwoordelijkheid bij de landelijke overheid en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang. Den Haag moet zorgen voor voldoende opvangcapaciteit en voorkomen dat Ter Apel telkens opnieuw het laatste vangnet van het Nederlandse asielbeleid wordt.
Daarbij moet volgens de partij ook nadrukkelijk worden gekeken naar de inwoners van Ter Apel. “In deze discussie gaat het vaak alleen over de mensen die bij het aanmeldcentrum aankomen. Maar hier wonen ook mensen. Mensen die hun kinderen naar school brengen, naar hun werk gaan en gewoon veilig en prettig in hun eigen dorp willen wonen. Hun zorgen en ervaringen mogen niet telkens ondersneeuwen.”
Westerwolde Lokaal roept het kabinet en de verantwoordelijke instanties daarom op om niet opnieuw te wachten tot de situatie escaleert. “Het besluit van MiGreat zou voor Den Haag een keihard signaal moeten zijn. Als zelfs hulporganisaties aangeven dat zij dit niet meer op deze manier kunnen oplossen, is het tijd om niet opnieuw een noodverband aan te leggen, maar het probleem daadwerkelijk aan te pakken.”
Westerwolde Lokaal blijft zich binnen de gemeente inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van Ter Apel en de andere dorpen van Westerwolde.
“Niemand hoort buiten te slapen, maar Ter Apel hoort ook niet permanent de rekening te betalen voor een landelijk probleem. Ter Apel verdient geen nieuwe tijdelijke oplossing. Ter Apel verdient rust, duidelijkheid en een structurele oplossing.”
Westerwolde Lokaal