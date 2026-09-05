Aftermovie Waterbei Winschoten

WINSCHOTEN – Het centrum van Winschoten stond vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus volledig in het teken van cultuur, licht en spektakel tijdens het jaarlijkse Waterbei Straattheaterfestival. Zowel de vrijdagavond als de zaterdag trokken veel bekijks met een gevarieerd programma vol nationale en internationale acts.
De festiviteiten begonnen op vrijdagavond 28 augustus af met de traditionele verlichte parade. Vanaf Cultuurhuis De Klinker trok een bonte stoet van metershoge lichtfiguren, mysterieuze tijdreizigers op stelten en futuristische acts richting het Marktplein. Straattheatergezelschappen wisten het massaal toegestroomde publiek te betoveren met een mix van dans, muziek en indrukwekkende lichteffecten.
Op zaterdag 29 augustus verplaatste de dynamiek zich overdag naar de winkelstraten, waar bezoekers tussen het winkelen door werden verrast door kleinschalige acrobatiek en humoristische theateracts.
Bron en beelden: Groningen 1 en Jacob Musch
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