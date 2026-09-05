Hackathon barst van creatieve ideeën voor recreatie en toerisme:gaan we over tien jaar massaal naar de indoorsurfbaan in NoordNederland?

GRONINGEN – Hoe maak je van een gewone plek een hotspot? Hoe zorg je ervoor dat reptielen veilig een fietspad kunnen oversteken? En hoe kunnen we slimmer omgaan met water in de toeristische sector? Tijdens de vijfde editie van de scholenchallenge buigen jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe zich over dit soort vragen. Het resultaat: verrassende, creatieve en soms compleet onverwachte oplossingen voor de toekomst van recreatie en toerisme in Noord-Nederland.
Frisse ideeën ontstaan niet vanzelf. Daarom trapten we de scholenchallenge af met een dertig uur durende hackathon. Twee dagen lang brainstormden, bouwden en testten bijna 300 jongeren erop los. Vrijdagavond pitchten ze hun oplossing tijdens de finale en werden de winnaars bekendgemaakt.
Winnaars
Team Natte Paarden van RSG de Borgen in Leek is de overall winnaar van de hackathon. Met hun slimme douche-armband wisten zij de jury te overtuigen. De armband wordt gekoppeld aan een sensor en beloont korter douchen met punten, die vervolgens kunnen worden ingewisseld voor kleine cadeautjes. De jury noemt het een concreet en goed uitvoerbaar idee. Vooral de positieve aanpak sprak aan: mensen worden beloond voor korter douchen, in plaats van gestraft voor lang douchen.
Indoorsurfbaan
Naast de overall winnaar waren er drie andere prijzen. Team Roze Glitterkoeken van het Gomarus College in Groningen won de prijs voor beste design met ‘De Noordelijke Connectie’: een wandelbox met routes en souvenirs uit Noord-Nederland.
Team Dick Devin Cosmo Kai van Alfa-college in Groningen won de prijs voor meeste impact met ‘Surf Grunn’, een indoorsurfbaan waar bezoekers leren surfen, hun techniek verbeteren en meedoen aan
night surf-events.
De publieksprijs ging naar Team Marcus van RSG de Borgen in Leek. Zij bedachten een slimme manier om reptielen veilig fietspaden te laten oversteken, met speciale oversteekplaatsen, warme stenen en waarschuwingsborden.
De hackathon is pas het begin
Met de hackathon finale van vandaag zit de eerste etappe erop, maar de scholenchallenge gaat verder. De deelnemers krijgen de komende acht weken de tijd om hun ideeën verder uit te werken. Ze verwerken feedback, scherpen hun oplossing aan en werken toe naar de Dragons’ Den. Daar presenteren de teams hun verbeterde plannen opnieuw aan een jury.
Vijf jaar scholenchallenge
Deze editie is extra bijzonder: de scholenchallenge wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Al vijf jaar krijgen jongeren de ruimte om zich vast te bijten in echte vraagstukken uit NoordNederland. Niet vanuit een boek, maar midden in de praktijk, samen met bedrijven, organisaties en experts. Dit jaar doen bijna 300 jongeren mee, verdeeld over 53 teams van zeventien scholen uit Groningen, Friesland en Drenthe.
De scholenchallenge is een initiatief van Nationaal Programma Groningen, in samenwerking met Stichting Technasium en met steun van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Bron: Nationaal Programma Groningen
Foto’s: Marieke Kijk in de Vechte en Rendr Media