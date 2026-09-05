JVV 80 jaar: oude legendes keren terug op het veld

JIPSINGBOERTANGE – Voetbalvereniging JVV uit Jipsingboertange viert dit jaar het 80-jarig bestaan. Op 31 oktober 2026 is het precies tachtig jaar geleden dat de club werd opgericht. In het kader daarvan staat het eerste weekend van september volledig in het teken van gezelligheid, sportiviteit en het verleden en heden van JVV.
Het jubileumweekend is bedoeld voor sponsoren, leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die de club een warm hart toedraagt.
Vrijdagavond stond in het teken van de sponsoren en leden. Van 20.00 tot 00.00 uur was er een speciale avond met voormalig profvoetballer Henk de Haan als spreker. De oud-voetballer wist de aanwezigen te boeien met zijn verhalen. Het publiek hing tijdens zijn optreden aan zijn lippen en het werd een gezellige avond.
Vanmiddag staat vervolgens het voetbal centraal. Om 14.30 uur nemen de oude legendes van JVV het op tegen de huidige selectie. Ter ere van het 80-jarig bestaan wordt het een bijzondere wedstrijd, waarbij verschillende generaties JVV’ers tegenover elkaar staan.
Na afloop gaat het feest verder met een feestavond met DJ Stan Pals.
Het jubileumweekend wordt zondag afgesloten met een koppel-darttoernooi. De eerste pijlen worden om 12.00 uur gegooid.
Met het feestweekend staat JVV samen met huidige en voormalige leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters stil bij acht decennia voetbal en de belangrijke plaats die de vereniging inneemt in Jipsingboertange.
Foto’s: Altjo Wubbema