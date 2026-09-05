Landelijke ov-staking op 9 september: openbaar vervoer 24 uur grotendeels stil

NEDERLAND – Op woensdag 9 september 2026 leggen medewerkers in het openbaar vervoer in heel Nederland het werk neer. Met de landelijke staking wil vakbond FNV een krachtig signaal afgeven aan politiek Den Haag. Volgens de vakbond zijn de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid onacceptabel en moeten deze plannen van tafel.
De staking vindt plaats in aanloop naar Prinsjesdag, dat op dinsdag 15 september plaatsvindt. De FNV heeft voor de maand september meerdere acties en stakingen aangekondigd. De bezuinigingen op onder meer de WW en WIA vormen volgens de vakbond een belangrijke aanleiding voor de acties.
Niet alleen medewerkers van het treinvervoer doen mee aan de staking. Ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Daardoor rijden op woensdag 9 september in Groningen geen bussen van Qbuzz en Arriva. Ook elders in het land zullen bussen, trams en metro’s niet of nauwelijks rijden.
Verschillende begin- en eindtijden
De precieze start- en eindtijd van de staking verschilt per organisatie.
- NS, rijdend personeel en BO: 9 september 02.00 uur tot 10 september 02.00 uur.
- Instandhouding: 8 september 22.30 uur tot 9 september 22.30 uur.
- ProRail: 9 september 02.00 uur tot 10 september 02.00 uur.
- DBCargo: 9 september 02.00 uur tot 10 september 02.00 uur.
- Streekvervoer: 9 september 02.00 uur tot 10 september 02.00 uur.
- Stadsvervoer van GVB, RET en HTM: vanaf het begin van de dienstregeling op 9 september tot het einde van de dienstregeling.
De staking betekent dat het openbaar vervoer op woensdag 9 september in grote delen van het land ongeveer 24 uur wordt stilgelegd.
Actie gericht tegen kabinetsbeleid
De FNV benadrukt dat de actie gericht is tegen het kabinet en niet tegen de vervoersbedrijven of de reizigers. Volgens de vakbond kunnen juist ook reizigers worden geraakt door de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid.
Op 3 september vond een veiligheidsoverleg plaats over de staking. Daarbij werden afspraken gemaakt om de actie veilig te laten verlopen. Zo wordt onder meer gezorgd voor een minimale bezetting van veiligheidsfunctionarissen, waaronder bedrijfshulpverlening, crowd control en een back-upbezetting bij Veiligheid & Service.Ook is afgesproken dat het zogenoemde ‘Schiphollijntje’ niet als besmet werk wordt aangemerkt. Vrijwilligers zullen dit uitvoeren.
Reisadvies
Naar verwachting wordt op donderdag 10 september de reguliere dienstregeling weer hervat. Reizigers wordt desondanks geadviseerd om vooraf het actuele reisadvies van hun vervoerder te controleren. Door de staking kan ook op de dag erna nog sprake zijn van gevolgen voor de dienstregeling.
De landelijke ov-staking maakt deel uit van een bredere reeks acties die de FNV in september organiseert tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid.