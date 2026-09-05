Loonbedrijf Bruggers laat tijdens open dag zien hoe het familiebedrijf is gegroeid

VEELE – Loonbedrijf Bruggers houdt vandaag vanwege het 30 jarig bestaan een feestelijke open dag. Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 23.00 uur een kijkje nemen achter de schermen van het agrarisch loon-, akkerbouw-, transport- en mechanisatiebedrijf. Al vanaf de ochtend was er veel belangstelling.

Tijdens de open dag kunnen bezoekers kennismaken met de medewerkers, het machinepark bekijken en meer te weten komen over de verschillende werkzaamheden binnen het bedrijf. Voor jong en oud waren er activiteiten en uiteraard was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen staan springkussens klaar. De feestelijke open dag duurt tot 23.00 uur.

Een van de machines die veel aandacht trok, was de nieuwste aanwinst van het bedrijf: een John Deere 6R 250. Deze werd tijdens de open dag vol trots aan de bezoekers gepresenteerd.

Familiebedrijf sinds 1969

De geschiedenis van Bruggers gaat terug tot 1969. Het familiebedrijf werkt sindsdien op dezelfde grond in Onstwedde. Geert Bruggers nam het loonbedrijf in 1996 over en bouwde het in de jaren daarna verder uit. Inmiddels bestaat het bedrijf uit zeven bedrijfstakken en wordt er vanuit vestigingen in Vlagtwedde en Onstwedde gewerkt.

De akkerbouw vormt van oudsher een belangrijke basis onder het bedrijf. Bruggers teelt zelf ongeveer 200 hectare met onder meer zetmeel- en consumptieaardappelen, suikerbieten, cichorei, granen, hennep en uien.

Die combinatie van eigen akkerbouw en loonwerk zorgt ervoor dat het bedrijf de werkzaamheden niet alleen vanuit het oogpunt van de loonwerker bekijkt. Het eigen bouwland is immers dagelijks een belangrijke praktijkomgeving. Bij de werkzaamheden wordt daarom veel aandacht besteed aan kwaliteit en een nette uitvoering.

Van akkerbouw tot transport en grondverzet

In de loop der jaren zijn de werkzaamheden steeds verder uitgebreid. Naast het agrarisch loonwerk houdt Bruggers zich bezig met bedrijfsverzorging, grondverzet, transport en mechanisatie.

Ook complete akkerbouwbedrijven worden sinds 1998 verzorgd. Daarbij kan het gaan om bedrijven waarvan de grond nog wel in eigendom is, maar waar geen boer meer aanwezig is. Bruggers kan in dat geval alle werkzaamheden uitvoeren, van bemesting en grondbewerking tot zaaien, gewasverzorging, oogsten, bewaring en transport.

Ook de administratie die bij de akkerbouw komt kijken, zoals de RVO-administratie en mestboekhouding, kan onderdeel van de dienstverlening zijn.

Binnen de verschillende takken van het bedrijf wordt met een uitgebreid machinepark gewerkt. Zo beschikt Bruggers onder meer over machines voor het poten, verzorgen en rooien van aardappelen, combines voor de graanoogst en verschillende machines voor graslandwerkzaamheden. Ook voor mais, hennep en uien worden uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden blijven niet beperkt tot het land. Voor grondverzet beschikt het bedrijf over een mobiele kraan met GPS en laser. Ook slootonderhoud en transport behoren tot de werkzaamheden.

Eigen werkplaats en mechanisatie

Een belangrijk onderdeel van Bruggers is de mechanisatietak. In de eigen werkplaats worden trekkers en landbouwmachines onderhouden en gerepareerd. Ook onderhoud aan airconditioningsystemen behoort tot de werkzaamheden en vanuit het eigen magazijn worden onderdelen verkocht.

De mechanisatietak werd in 2011 opgezet, nadat Twiest Mechanisatie in Vlagtwedde stopte en monteur Harrie Mellema bij Bruggers kwam werken. In datzelfde jaar werden de werkplaats en het magazijn uitgebreid.

Daarnaast voert het bedrijf constructiewerk uit voor de bouw. Daarbij gaat het onder meer om spanten, brugleuningen, trapleuningen en ander maatwerk.

Dagelijkse leiding

Geert en Jan Bruggers vormen samen de directie. Geert houdt zich bezig met de dagelijkse leiding en de planning. Jan is de vaste kraanmachinist en houdt zich daarnaast bezig met grondverzet en transport. Tiny Bruggers-Heun verzorgt de administratie van de mechanisatie en een deel van de overige bedrijfstakken.

Naast de familie werken er tien vaste medewerkers en een vaste groep van ongeveer tien parttimers binnen het bedrijf.

Met de open dag krijgen bezoekers de gelegenheid om niet alleen de machines en werkzaamheden te bekijken, maar ook een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het familiebedrijf, dat in de loop der jaren vanuit de akkerbouw is uitgegroeid tot een veelzijdig loon-, grondverzet-, transport- en mechanisatiebedrijf.

Foto’s: Jan Glazenburg