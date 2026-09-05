Nieuw bankje bij Bourtange na anderhalve maand gestolen

BOURTANGE – Het nieuwe bankje langs wandelroute 16, Rond de vesting Bourtange, heeft slechts anderhalve maand op zijn plek gestaan. Het bankje, dat op een mooie locatie bij een vennetje nabij de Stakenborgweg en Kleine Vos was geplaatst, blijkt te zijn gestolen.
Het bankje werd op 13 juli geplaatst en was gemaakt door medewerkers van De Spinberg uit Jipsinghuizen, een kleinschalige zorginstelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook verschillende andere bankjes die inmiddels op wandelroutes in Westerwolde staan, zijn door medewerkers van De Spinberg vervaardigd.
In de rugleuning van het bankje was het logo van Stichting Wandelen in Westerwolde ingefreesd.
Op 1 september ontving de stichting een mail van een wandelaar die zich afvroeg waar het mooie bankje was gebleven. De wandelaar had het bankje kort daarvoor nog gezien en wist dat het pas anderhalve maand eerder was geplaatst. Navraag en nader onderzoek maakten duidelijk dat het bankje niet was weggehaald, maar daadwerkelijk was gestolen.
Stichting Wandelen in Westerwolde is zeer ontstemd over de diefstal. Het bankje was juist bedoeld om wandelaars onderweg een fijne plek te bieden om even uit te rusten en van het landschap te genieten.
De stichting roept mensen die iets hebben gezien of weten waar het bankje is gebleven op om contact op te nemen via 06-54318126.
Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie.