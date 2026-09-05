Oldambtster Avondrit opnieuw van start bij De Klinker

WINSCHOTEN – De Oldambtster Avondrit beleefde vandaag haar twaalfde editie. Vanaf cultuurhuis De Klinker in Winschoten gingen 33 equipes van start voor een avond vol puzzels, bijzondere voertuigen en verrassingen. De organisatie was opnieuw in handen van Ronde Tafel 41 Winschoten, in samenwerking met Business Rally Events (BRE). De opbrengst van de rit gaat naar Stichting Kindervakantiekamp.
De Oldambtster Avondrit is een puzzelrit voor youngtimers, klassieke auto’s, cabriolets en andere bijzondere voertuigen. De deelnemers verzamelden zich vanaf 16.00 uur bij De Klinker, waar de auto’s voor het publiek te bewonderen waren. De belangstelling voor de verschillende voertuigen was groot.
Nadat de deelnemers zich hadden gemeld, kregen zij een tasje met onder meer een schildje en een sticker met hun deelnemernummer. De sticker moest aan de bestuurderskant op het portier worden bevestigd, terwijl het schildje aan de voorkant van de auto werd geplaatst.
Precies om 17.00 uur ging de eerste equipe van start. Om de minuut vertrok vervolgens een nieuwe auto. De meeste deelnemers reden rustig het Oldambtplein op, maar sommige equipes lieten bij vertrek duidelijk van zich horen met gierende banden. Dat zorgde voor de nodige hilariteit en vermaak bij het aanwezige publiek.
Na de start wachtte de deelnemers een avondrit door het Oldambt en omgeving. Onderweg kregen de equipes verschillende puzzelopdrachten en controleposten voorgeschoteld. De rit had opnieuw het karakter van een avondeditie en duurde naar verwachting ongeveer zes tot zes en een half uur.
Volgens de organisatie draaide het niet alleen om het rijden, maar vooral om de beleving. De deelnemers werden onderweg op verschillende manieren verrast. De avond werd afgesloten op een bijzondere en ludieke locatie, waar een barbecue klaarstond. Daar konden de deelnemers onder het genot van eten en drinken gezamenlijk napraten over de rit.
Business Rally Events verzorgde samen met Ronde Tafel 41 Winschoten de organisatie. BRE is onder meer bekend van de Beaujolais Trophy en verschillende andere rallyritten.
Ronde Tafel 41 Winschoten is een serviceclub voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. De vereniging zet zich in voor de lokale gemeenschap en maakt deel uit van de internationale organisatie Round Table, die actief is in meer dan vijftig landen.
Foto’s: Catharina Glazenburg. HIER vindt u meer foto’s