Open Dag Brandweer Veendam: Een Dag Vol Actie en Inspiratie

VEENDAM – Vandaag opende Brandweer Veendam haar deuren voor het publiek tijdens een gratis opendag op de kazerne aan de Langeleegte. Bezoekers kregen een unieke kijk achter de schermen van het werk van hulpverleners. En wat een dag was het!
Een Feest van Hulpverlening
Al bij aankomst was de sfeer feestelijk. Kinderen renden enthousiast naar de jeugdbrandweer, waar een leuk waterspel hen uitdaagde om hun vaardigheden te testen. Ondertussen trokken de spectaculaire demonstraties van de brandweer de aandacht van jong en oud. Met indrukwekkende acties lieten de hulpverleners zien hoe ze noodsituaties aanpakken ..
Een van de meest opvallende momenten was de demonstratie dat de brandweerlieden iemand uit een auto bevrijden door het dak open te knippen. Bezoekers konden van dichtbij zien hoe deze essentiële voertuigen worden ingezet tijdens reddingsoperaties. Ook het hulpverleningsvoertuig uit Nieuwe Pekela en het Mest-team uit Oude Pekela trokken veel belangstelling. Bezoekers konden met eigen ogen zien hoe deze teams werken en welke uitdagingen ze tegenkomen.
Daarnaast was er ruime aandacht voor EHBO’ers en BOA’s, die uitlegden hoe belangrijk eerste hulp en toezicht zijn in noodsituaties. Het Drone Team liet zien hoe moderne technologie, zoals dronetechnologie, wordt ingezet om hulpverlening efficiënter te maken. Ook Ziegler & Teuben was aanwezig om de nieuwste uitrustingen en innovaties te presenteren.
Voertuigen en Mensen in de Spotlight
Natuurlijk mochten de brandweerauto’s niet ontbreken. Bezoekers konden de voertuigen van dichtbij bekijken en in gesprek gaan met de brandweermensen. Voor velen was dit een eyeopener: “Ik had geen idee hoe veel er allemaal bij komt kijken,” hoorde ik verschillende keren.
Een Plek voor Jou?
De open dag was niet alleen bedoeld om te laten zien wat de brandweer doet, maar ook om nieuwe gezichten te trekken. “Misschien ontdek je wel dat er bij de brandweer een plek voor jou is,” aldus een van de aanwezige brandweermensen. En naar het lijkt, was die boodschap niet voor niets: verschillende bezoekers toonden interesse in een carrière als hulpverlener.
Tekst en foto’s: Simon Mulder