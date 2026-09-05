VLAGTWEDDE – Opritverkoop Schoolstraat en Badweg in Vlagtwedde was een geslaagde dag
Ondanks dat het vanmorgen met wat wisselende weersomstandigheden begon was de Opritverkoop aan de Schoolstraat en Badweg in Vlagtwedde toch een geslaagde dag.
De bewoners die de moeite hadden gedaan om deel te nemen aan deze opritverkoop waren allemaal dik tevreden, er werden goede zaken gedaan.
Ook de kinderen deden actief en enthousiast mee, zij verkochten hun spullen en besteedden het geld bijna direct aan andere aangeboden artikelen.
Foto’s: Geert Smit