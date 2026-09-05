Pekelder Avond3Daagse afgesloten met Via Gladiola, medailles en een feestelijke polonaise

OUDE PEKELA – De weergoden waren de Pekelder Avond3Daagse ook op de laatste dag goed gezind. Onder opnieuw prima wandelomstandigheden werd vrijdagavond de derde en laatste wandelavond van dit prachtige evenement gehouden. Na drie dagen wandelen door Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela konden de deelnemers zich opmaken voor een feestelijke finale.

Om 18.00 uur werd er gestart vanaf MFC De Binding in Oude Pekela. Maar voordat de wandelaars daadwerkelijk op pad gingen, werd eerst gezamenlijk een korte warming-up gedaan. Daarna konden de deelnemers beginnen aan de laatste vijf kilometer van de Pekelder Avond3Daagse.

Vanaf De Binding ging de route richting het voetpad langs de provinciale weg, waarna de wandelaars in de richting van de watertoren trokken. Ook op deze laatste avond was er onderweg een rust- en verzorgingspost ingericht. Deze keer stond deze opgesteld aan de De Savornin Lohmanlaan.

Daar konden de wandelaars even op adem komen en genieten van een heerlijk stuk fruit. De fruitvoorziening werd opnieuw mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van Jumbo Oude Pekela en Poiesz Nieuwe Pekela. De belangstelling voor de verzorgingspost was groot. Zo groot zelfs dat er op een gegeven moment een lange rij wachtende wandelaars ontstond die zich uitstrekte tot aan de watertoren. Een mooi bewijs van de populariteit van de verzorgingspost én natuurlijk van de trek in een gezonde versnapering na een aantal kilometers wandelen.

Na de rustpauze werd de route vervolgd via de Abraham Kuiperlaan en de Thorbeckelaan, richting het Pekelderdiep. De wandelaars gingen vervolgens over de Van Weringklap en vervolgden hun weg aan de andere kant van het kanaal richting de Wedderklap.

Vanaf daar ging de route door het park bij het gemeentehuis en vervolgens richting de Burgemeester Huizingalaan. Via de Apollolaan werd koers gezet naar de Sportlaan.

En daar wachtte de wandelaars een inmiddels bekende en feestelijke verrassing. De Sportlaan was voor deze gelegenheid omgedoopt tot de ‘Via Gladiola Pekela’. Iedere deelnemer kreeg hier een prachtige gladiool uitgereikt. Deze inmiddels tot traditie uitgegroeide geste werd mogelijk gemaakt door Fyzigo en Boetiek Fleur uit Oude Pekela.

Met de kleurrijke gladiolen in de hand begonnen de wandelaars aan de laatste paar honderd meter richting De Binding. Daarmee was het einde van drie mooie wandelavonden in zicht.

Bij De Binding werden de deelnemers feestelijk binnengehaald. Na drie avonden wandelen wachtte daar de welverdiende medaille. De medailles werden onder anderen uitgereikt door burgemeester J. Kuin, wethouder Ellen van Klaveren en kinderburgemeester Femke van der Schuur, samen met kinder-locoburgemeester Liam Schaftenaar.

DJ Dusty zorgde voor de muzikale omlijsting en wist de stemming er goed in te krijgen. Op een gegeven moment werd zelfs even de polonaise ingezet.

Drie dagen vol wandelen, ontmoeting en gezelligheid

Met deze feestelijke afsluiting kwam een einde aan drie prachtige wandelavonden door de gemeente Pekela. De deelnemers wandelden niet alleen hun kilometers, maar genoten vooral van de gezelligheid, de mooie routes, de verzorgingsposten en de vele enthousiaste reacties onderweg.

Van de indrukwekkende lange stoet wandelaars op de dijk in Boven Pekela, via het Heeresmeer in Nieuwe Pekela tot de feestelijke Via Gladiola in Oude Pekela: iedere avond had zijn eigen karakter en hoogtepunten.

Een evenement als de Pekelder Avond3Daagse kan natuurlijk alleen slagen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers, de organisatie, de gemeente, sponsoren en alle anderen die hun steentje hebben bijgedragen.

De organisatie hoopt dat de Pekelder Avond3Daagse de komende jaren verder kan groeien en dat er volgend jaar nog meer wandelaars en verenigingen aan de start verschijnen.

Na drie prachtige dagen kan iedereen die bij de organisatie, de begeleiding of als deelnemer betrokken was met een zeer goed gevoel terugkijken op deze editie.

Op naar de 5e editie van de Pekelder Avond3Daagse in 2027!

Freddy Stötefalk

Video: Alex Ottens van de Via Gladiola Pekela