Radio Amateurs Groningen aanwezig bij monumentendag Museum Stoomgemaal Winschoten

WINSCHOTEN – Dit jaar zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september de Nationale Monumentendagen.
Het Museum Stoomgemaal Winschoten opent ook deze dagen zijn deuren. De restauratie bevindt zich in de eindfase, maar er is nog wat werk te doen. Ook de zendamateurs van Radio Amateurs Groningen zijn aanwezig om hun hobby te promoten.
Een hobby die nog steeds wereldwijd aandacht krijgt. De ontwikkelingen rond Oekraïne en afgelopen natuurrampen en bosbranden hebben doen beseffen dat eenvoudige analoge communicatie een zeer goede back-up is. Radiozendamateurs moeten zorgen voor noodcommunicatie. Een stukje draad, een accu en een zendontvanger en men kan de rest van de wereld om hulp vragen.
Rondom het gemaal worden opnieuw elektronische vosjes verstopt die opgespoord
worden met zeer richtingsgevoelige radiootjes. Het omgaan met dat stukje eenvoudige elektronica lukt veel jongeren aanzienlijk beter. Daarom wordt ouders vriendelijk verzocht zich te laten vergezellen door hun kinderen!
De mensen van het Stoom gemaal en de Zendamateurs zien u graag op de 12 en zondag 13 september.
Adres Stoomgemaal : Oostereinde 4, 9672 TC Winschoten.
Bron: Sjohnie Kloet