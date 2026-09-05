Stikstofbrief centraal tijdens informatieavond voor agrarische sector in Vlagtwedde

VEELE – In Veele wordt maandag 7 september een informatiebijeenkomst gehouden over de stikstofbrief van Van Essen. Tijdens de avond wordt besproken wat de voorgestelde maatregelen kunnen betekenen voor boerenbedrijven, de agrarische sector en de werkgelegenheid die daarmee samenhangt.
De bijeenkomst vindt plaats bij Bruggers Agrarisch Loon-, Akkerbouw-, Mechanisatie- en Transportbedrijf aan de Wedderstraat 18. De inloop begint om 19.45 uur, waarna de bijeenkomst om 20.15 uur van start gaat.
Tijdens de avond komen verschillende deskundigen en vertegenwoordigers uit de landbouw aan het woord. Jeroen van Maanen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Jan Venneman van Agractie en bedrijfsadviseur Theo Middelveld geven uitleg over het stikstofbeleid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een rekentool wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijke gevolgen het beleid kan hebben voor individuele bedrijven.
Het akkerbouwgedeelte van de informatieavond wordt verzorgd door Geesje Rotgers van STAF. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de gevolgen van het beleid voor akkerbouwbedrijven.
De bijeenkomst richt zich niet alleen op veehouders en akkerbouwers. Ook loonwerkers, agrarische toeleveranciers, bedrijven in de mechanisatiesector, dienstverleners, zzp’ers, boekhouders, adviseurs en ieder die de sector een warm hart toedraagt is welkom. Volgens de organisatoren kan de stikstofproblematiek gevolgen hebben voor een brede groep mensen die direct of indirect werkzaam is in en rond de agrarische sector.
Vanwege het aantal verwachte bezoekers, de beschikbare parkeergelegenheid en de catering wordt gevraagd vooraf aan te melden. Zie flyer.