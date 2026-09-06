Amerikaanse Dag trekt veel bezoekers naar Wedde

WEDDE – Zaterdag stond Café Westerwolde in Wedde weer helemaal in het teken van de jaarlijkse Amerikaanse Dag. Het evenement trok opnieuw veel bezoekers die kwamen genieten van Amerikaanse klassiekers, muziek en gezelligheid.
Op het terrein stonden diverse Amerikaanse auto’s en motoren, waarvan sommige al meer dan veertig jaar oud zijn. De voertuigen trokken volop bekijks en vormden een belangrijk onderdeel van de gezellige dag.
Naast de fraaie oldtimers was er ook volop vertier met eten en drinken. Voor de muzikale omlijsting zorgde de band Hollywood Horse Shit, die de bezoekers trakteerde op live muziek.
Hollywood Horse Shit bestaat uit Alex Vissering (zang en gitaar), John Vissering (zang en bas), Jan de Vrieze (zang en gitaar) en Wim van der Glas (zang, toetsen, blokfluit en mondharmonica).
Met de combinatie van Amerikaanse voertuigen, live muziek en een gezellige sfeer was de Amerikaanse Dag opnieuw een geslaagde publiekstrekker in Wedde.
Foto’s: Hilvert Huizing