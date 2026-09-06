Bezoekers gaan terug in de tijd bij Middeleeuws Ter Apel

TER APEL – Dit weekend staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude Kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel plaats.
Burgemeester Jaap Velema deed zaterdagochtend de opening. Hierbij was het voltallige college aanwezig. De burgemeester kreeg uit handen van bestuursvoorzitter van Stichting Middeleeuws Ter Apel Gerda Toussain het boek Hebbes uitgereikt. Het is een educatief boek over de Middeleeuwen voor basisschoolleerlingen.
Dit jaar staat het evenement in het teken van ‘Het kind in de middeleeuwen’. Hoe groeiden kinderen op in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels? Tijdens het festival krijgen bezoekers een bijzondere inkijk in het leven van kinderen in de middeleeuwen.
Een bezoek aan Middeleeuws Ter Apel voelt als een bezoek aan een authentieke middeleeuwse jaarmarkt. Net als ruim vijf eeuwen geleden slaan reizigers, soldaten, huurlingen, marktkooplieden, ambachtslieden en muzikanten hun kampementen op rond het kloosterterrein. Zij zijn afgereisd naar Ter Apel voor het traditionele jaarfeest.
Middeleeuws Ter Apel is ook vandaag nog te bezoeken.
Klik HIER voor meer informatie.
Foto’s: André Dümmer