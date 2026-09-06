Bij Toneelvereniging Jipsinghuizen gaan de repetities weer van start

JIPSINGHUIZEN – Toneelvereniging Jipsinghuizen gaat beginnen aan hun nieuwe klucht: Hulp op de eerste hulp. Laat u verrassen door hun goede zorgen… Of nou ja… door de chaos die daarop volgt.
In Hulp op de Eerste Hulp, een komische klucht van Henk Roede, belanden we in de wachtruimte van een ziekenhuis waar de dagelijkse routine al snel verandert in een vrolijke chaos.
Dokter Hogebaum, die bijna met pensioen gaat, probeert zijn opvolger nog in te werken. Maar wanneer Joop, gestuurd door het uitzendbureau voor schoonmaakwerk, binnenkomt, ziet Hogebaum hem aan voor de nieuwe arts. Joop besluit het misverstand niet meteen recht te zetten — en vanaf dat moment ontspoort de wachtruimte volledig.
Terwijl Joop probeert te doen alsof hij weet wat hij doet, verschijnt Nella die werkelijk alle denkbare kwaaltjes lijkt te hebben. Haar klachten worden steeds absurder en Joop moet alles uit de kast halen om niet door de mand te vallen. Ondertussen lopen er nog meer wachtende patiënten en ziekenhuispersoneel rond, ieder met hun eigen eigenaardigheden, waardoor de chaos alleen maar groter wordt.
Het resultaat is een avond vol misverstanden, onverwachte wendingen en humor!
U kunt dit meemaken op:
Zaterdag 23 januari
Vrijdag 29 januari
Zaterdag 30 januari
Vrijdag 5 februari
Vrijdag 12 februari
Zaterdag 13 februari
In het buurthuis in Jipsinghuizen.
De zaal is open om 19.00 uur, let op de buitendeur gaat dit jaar om 18.45 uur open.
De kaarten zijn te bestellen bij Bianca Heijes 06-12234356
Bron: Toneelvereniging Jipsinghuizen, Janneke Santing