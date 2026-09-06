Bogdike’s Dichterspodium brengt Groningse poëzie en muziek naar de Kunstmarkt

VEENDAM – Op zaterdag 12 september staat Bogdike’s Dichterspodium op de Kunstmarkt in Veendam. Van 13.00 tot 17.00 uur dragen zeven streektoaldichters hun werk voor in de Groningse streektaal.
De voordrachten worden muzikaal omlijst door singer-songwriter, gitarist en streektoalzanger Fries Wolma.
Op het podium staan onder anderen Nina Werkman, afkomstig uit Bellingwolde, die proza, poëzie en toneelteksten schrijft en inmiddels drie bundels heeft uitgebracht en Yvonne Leeuwerik uit Oude Pekela. Zij won ondermeer in 2025 de provinciale schrijfwedstrijd met haar gedicht Roemte genog. Ook Wia Jager uit Wedde, die al jarenlang liefhebber is van de Groningse taal en Nane van der Molen uit Leens, bekend van zijn Groningse verhalen en gedichten en winnaar van diverse streektaalprijzen, zijn van de partij.
Verder dragen Harbert Schutte, Joyce Bodewes en Casperdina Mulder hun werk voor. Schutte schrijft al jarenlang in het Gronings voor verschillende streekbladen en publiceerde onder meer drie gedichtenbundels. De Veendamse Joyce Bodewes is een actief gezicht binnen de Groningse poëziewereld. Haar gedichten zijn vaak persoonlijk, herkenbaar en verbonden met het Groningse landschap en leven. Casperdina Mulder staat eveneens bekend om haar indrukwekkende Groningse gedichten.
Bogdike’s Dichterpodium biedt bezoekers daarmee een podium vol streektaal, poëzie en muziek, midden in de sfeer van de Kunstmarkt in Veendam.
Bron: Ginet Venema, Stichting Bogdike