Braderie in Wedde trekt veel bezoekers

WEDDE – Vandaag werd in Wedde de jaarlijkse braderie gehouden.
Vanaf vandaag staat Wedde in het teken van de Lichtweek. Voor de 67ste keer wordt het dorp omgetoverd tot een sfeervol en bijzonder decor. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Creepy Wedde’, waarmee de organisatie de inwoners en bezoekers een spannende en mysterieuze Lichtweek wil bezorgen.
Vandaag werd de braderie gehouden. In voorgaande jaren was dit altijd op de dinsdag. Dit voorjaar besloot het bestuur van de Lichtweek de braderie te verplaatsen naar de zondag. Mede door het mooie weer wisten veel bezoekers vandaag Wedde te vinden.
De officiële opening van de Lichtweek vindt maandag om 20.30 uur na de optocht plaats.
Het volledige programma vindt u onderaan dit artikel. Meer info staat op de Facebookpagina van Lichtweek Wedde.
Foto’s: Hilvert Huizing