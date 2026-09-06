Fietsers TFC De Ketting en RSC Rütenbrock bedwingen de VAM BERG

TER APEL – Een groep fietsers van TFC De Ketting uit Ter Apel en RSC Rütenbrock uit het Duitse Rütenbrock stapten vanmorgen gezamenlijk op de racefiets voor de MDT-Col Du VAM fietstocht. De tocht van 115 kilometer stond in het teken van sport, gezelligheid en vooral de vriendschappelijke samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse fietsvereniging.
Vanaf de parkeerplaats van Camping Moekesgat in Ter Apel vertrok de groep richting Midden-Drenthe. De afspraak was duidelijk: de hele tocht samen uit, samen thuis, met een vooraf aangegeven tempo. Van een wedstrijd was dan ook geen sprake.
Beklimming VAM-berg
Het sportieve doel van de tocht was de VAM-berg, met 63 meter boven NAP het hoogste punt van Drenthe. De beklimming is inmiddels een bekende uitdaging voor wielrenners en maakt ook deel uit van de Ronde van Drenthe. Boven wachtte de fietsers een mooi uitzicht over het Drentse landschap.
Na ongeveer 72 kilometer was het tijd voor een welverdiende pauze. Bij de Westerburcht in Westerbork werd gezamenlijk koffiegedronken en genoten van gebak. Daarna stapte de groep weer op de fiets voor het tweede deel van de route richting Ter Apel.
Samenwerking over de grens
De fietstocht is onderdeel van de inmiddels jarenlange samenwerking tussen TFC De Ketting en RSC Rütenbrock. De twee verenigingen organiseren regelmatig gezamenlijke activiteiten. Een van de hoogtepunten dit jaar was de Tour der Freundschaft naar Berlijn, waarbij Nederlandse en Duitse fietsers gezamenlijk zo’n 600 kilometer aflegden.
Ook de partnergemeenten Westerwolde en Haren (Ems) spelen een belangrijke rol binnen de bredere samenwerking. De gezamenlijke fietstocht is een mooi voorbeeld van hoe de contacten tussen de beide partnergemeenten ook op het gebied van sport en verenigingsleven vorm krijgen.
Want de contacten tussen Westerwolde en Haren (Ems) spelen zich niet alleen af in het gemeentehuis. Ook verenigingen en inwoners zoeken elkaar steeds vaker over de grens op. Een gezamenlijke fietstocht is daarbij een mooie en laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten.
Samen op de fiets
Voor de deelnemers was het uiteindelijk vooral een mooie fietsdag met veel gezelligheid en goede gesprekken onderweg. De MDT-Col Du VAM fietstocht liet opnieuw zien dat de grens tussen Ter Apel en Rütenbrock op de fiets eigenlijk maar weinig voorstelt.
Sport, ontmoeting en vriendschap kwamen tijdens deze tocht mooi samen. En wie weet staat de volgende gezamenlijke fietsactiviteit alweer op de planning.
Bron: Henk Schut