Filmavond voor jongeren tot 27 jaar: Spider-Man tijdens VB NEXT in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagavond 13 september staat de volgende editie van VB NEXT op het programma bij vanBeresteyn. Dit keer is op het grote doek Spider-Man: Brand New Day te zien, het nieuwe hoofdstuk in het verhaal van Peter Parker. VB NEXT is het jongerenprogramma van vanBeresteyn voor jongeren tot 27 jaar, waarbij jongeren zelf meedenken over de programmering.
Vier jaar na de gebeurtenissen in Spider-Man: No Way Home woont Peter Parker (Tom Holland) helemaal alleen in New York. Nadat hij zichzelf uit de herinneringen van zijn dierbaren heeft gewist, richt hij zich volledig op zijn leven als Spider-Man. Niemand kent zijn naam meer, terwijl hij zich dag en nacht inzet om de stad te beschermen.
Wanneer een vreemde reeks misdaden New York in zijn greep krijgt, wordt Peter geconfronteerd met een van de grootste gevaren die hij ooit heeft moeten trotseren. In Spider-Man: Brand New Day zijn naast Tom Holland onder anderen Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink en Jacob Batalon te zien.
Over VB NEXT
VB NEXT is het jongerenprogramma van vanBeresteyn voor jongeren tot 27 jaar. Van filmavonden tot andere events: samen kijken, beleven en nieuwe dingen ontdekken staat centraal. Jongeren bepalen mede de programmering en kunnen via de VB NEXT-community meedenken over toekomstige films en activiteiten.
Datum: zondag 13 september 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn