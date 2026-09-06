Gezellige drukte tijdens open dag Siku Museum in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Het was zondag gezellig druk tijdens de open dag van het Siku Museum in oprichting aan de Dorpsstraat 14 in Vriescheloo. Jong en oud kwamen een kijkje nemen bij de uitgebreide verzameling Siku-modelauto’s en de vele historische tractoren die op het terrein stonden opgesteld.
De open dag was een vervolg op de succesvolle open dagen die eerder dit jaar tijdens het paasweekend werden gehouden. Bezoekers konden tussen 10.00 en 16.00 uur gratis het museum en het terrein bezoeken.
Een bijzondere aanvulling waren de meer dan twintig oldtimertractoren van de STT. De historische trekkers trokken, naast de verzameling Siku-modellen, veel belangstelling van de bezoekers.
Ook aan de inwendige mens was gedacht. Bezoekers konden gratis genieten van een kop koffie of thee met iets lekkers.
Het Siku Museum in oprichting aan de Dorpsstraat 14 richt zich op liefhebbers van Siku en op iedereen die belangstelling heeft voor modelauto’s, landbouw en nostalgie. Tijdens de open dag bleek opnieuw dat het museum een breed publiek weet te trekken.
Foto’s: Hilvert Huizing