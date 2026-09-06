Heiligerlee wint voor de beker thuis van MOVV

HEILIGERLEE – Heiligerlee won vanmiddag hun bekerwedstrijd tegen MOVV. De thuisploeg stond bij rust al met 2-0 voor en gaf die voorsprong na de pauze niet meer uit handen. Beide ploegen komen elkaar ook in de reguliere competitie tegen en dus vormde dit bekerduel een mooie generale repetitie voor wat nog komen gaat.

Door Gert Meulman

Vanmiddag werd in ieder geval weer duidelijk dat Heiligerlee over een paar uitstekende aanvallers beschikt. Vooral Rik Eggens en Olaf Gelderloos lieten zich regelmatig gelden. Gert Reininga ontbrak vanwege zijn hernieuwde vaderschap. Bij MOVV bleek vanmiddag vooral dat een echte afmaker werd gemist. Joël Puister wist de afgelopen weken nog wel regelmatig het net te vinden, maar had vandaag duidelijk zijn middag niet. Trainer Loek Swarts haalde hem na een half uur spelen al naar de kant. Zijn plaats werd ingenomen door Roy Wiegman, die normaliter in het tweede elftal speelt.

Na een kansje voor Rik Eggens in de openingsfase kreeg MOVV aan de andere kant een goede mogelijkheid. Joël Puister kwam echter net een teenlengte tekort om van dichtbij een voorzet van Rik Boven binnen te werken. Berend Perdok probeerde het daarna van buiten de zestien, maar zijn schot ging naast. Na ongeveer twintig minuten nam Heiligerlee het initiatief wat meer over. Dat leverde meteen een goede kans op voor Rik Eggens. Even later was het Olaf Gelderloos die de thuisclub wel op voorsprong zette: 1-0. MOVV voetbalde tot dat moment zeker niet onaardig en bleef ook zijn mogelijkheden creëren. Uit een voorzet van Rik Boven kon Stijn Janssen, na een aanraking van doelman Kevin Tieks, net niet goed bij de bal komen. Na een half uur spelen verdubbelde Heiligerlee de voorsprong. Opnieuw was het Olaf Gelderloos die de hoofdrol voor zich opeiste. Hij kapte twee tegenstanders knap uit en rondde vervolgens beheerst af: 2-0. MOVV werd daarna wat slordiger in de passing, maar kreeg vlak voor rust nog een grote mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken. Uit een vrije trap kwam Sil Bult opnieuw net een teenlengte tekort om de bal achter Tieks te krijgen.

Na de pauze duurde het ongeveer tien minuten voordat er weer iets noemenswaardigs voor beide doelen gebeurde. Sil Bult ging in het strafschopgebied een actie aan en schoot de bal vervolgens rakelings naast de paal. Berend Perdok probeerde de bal nog binnen te glijden, maar ook dat leverde niets op. MOVV bleef het proberen. Na een voorzet van Lars Vos kreeg Perdok bij de tweede paal een goede mogelijkheid, maar ook zijn inzet ging buiten de kruising. Bij Heiligerlee liet Erwin Aukes zich vanaf het middenveld regelmatig wat terugzakken. Van daaruit ondersteunde hij zijn verdediging en zorgde hij voor een rustige en goed verzorgde opbouw. Aan beide kanten waren er in het vervolg nog enkele mogelijkheden. Stijn Janssen zag een inzet voorlangs gaan, terwijl aan de andere kant een poging van Rik Eggens nog van de lijn werd gehaald. Bij een kopbal van Berend Perdok moest doelman Kevin Tieks vervolgens knap redden om een tegentreffer te voorkomen. Zo bleef Heiligerlee uiteindelijk eenvoudig overeind en werd de 2-0 voorsprong niet meer uit handen gegeven.

Volgende week begint voor beide ploegen de reguliere competitie weer. Heiligerlee gaat op bezoek bij HOVC, terwijl MOVV naar Nieuw Buinen afreist. In de vijfde speelronde, op 11 oktober, staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar. Dan wordt er gespeeld aan de Niesoordlaan in Midwolda.

Tekst en foto’s: Gert Meulman