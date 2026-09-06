Het is Speedweekend in Ter Apel

Ter Apel – Het is inmiddels een traditie en door velen geroemd als het hoogtepunt van het ovalracing seizoen in Ter Apel, zo wordt ook dit seizoen het Speedweekend georganiseerd, niet één, maar twee dagen autoraces, zelfs onder kunstlicht op zaterdagavond. Interessant voor ovalracers uit heel Nederland, Duitsland, België, Engeland en Schotland.
Het is Speedweekend in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. De 2.0 Hotrods gaan in samenwerking met Britse ovalracing organisatie, Spedeworth Motorsports, strijden om het National Championship. Voor deze coureurs de Dutch Open titel op het spel.
De razendsnelle National Hotrods gaan strijden om de EuroMaster titel 2026. Daarnaast zijn er ook nog twee gastenklasses toegevoegd aan het programma. De Stockrods van het circuit uit het Limburgse Posterholt strijden om de Gouden Helm Trofee en de spectaculaire Stockcar Formule 2’s staan ook weer aan de start tijdens het tweedaagse evenement.
Zondag gaat de eerste race om 11.00 uur van start. Dan staat de EuroMaster titel bij de National Hotrods op het programma. Meer info is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.
Foto’s Gerda Boeijing