Highlanddancing.nl behaalt Belgisch edelmetaal

ALDEN BIESEN, ZUIDLAREN – Highlanddancing.nl valt ook dit jaar tijdens een Belgische danscompetitie in Alden Biesen in de prijzen.

De dansgroep sleepte in totaal twee bekers en vijftien medailles in de wacht. Hoogtepunten waren er voor meerdere mensen. Hinke Jager ging er vandoor met een beker voor Best Dressed, een derde plek op de Scottish Lilt en een tweede plek op de Flora. Tessa Weeke haalde op de Flora de derde plaats. Ze zijn erg blij met deze resultaten in een lastige categorie.

Ook in een andere categorie vielen ze dit jaar in de prijzen. Mathilde Oosting behaalde drie keer goud en twee keer brons. Voor Inge Hordijk was het haar eerste competitie en ook zij deed het erg goed. Ze haalde een tweede en een derde plaats. Corine Jager behaalde eveneens mooie resultaten: drie keer goud, één keer zilver en één keer brons. Hiermee werd zij overall winner in haar categorie.

Wat is Highland Dancing?

Highland Dancing is een traditionele Schotse dansvorm die al eeuwenlang bestaat. Oorspronkelijk werden de dansen gebruikt om kracht, discipline en uithoudingsvermogen tussen verschillende clans te testen. Later werd Highland Dancing ook gebruikt als vaardigheidstest voor het Schotse leger. Tegenwoordig is het een erkende competitie- en kunstvorm, waarbij iedere beweging belangrijk is. Bekende dansen zijn onder andere de Highland Fling en de Sword Dance. Ook de Seann Triubhas is een bekende dans. Hierin schudden dansers symbolisch een broek van zich af, als verwijzing naar het moment waarop het verbod op het dragen van de kilt werd opgeheven.

Highland Dancing vraagt veel fysieke kracht, techniek en concentratie. Tijdens wedstrijden worden dansers door een deskundige jury beoordeeld op onder andere hun houding, sprongkracht en precisie. Highland Dancing is daarom veel meer dan alleen een folkloristische dans. Het is een serieuze sport en kunstvorm waarin jarenlange training, discipline en doorzettingsvermogen samenkomen.

Dansgroep uit Zuidlaren

De dansers van Highlanddancing.nl zijn afkomstig uit alle drie de noordelijke provincies, met Zuidlaren als hun thuisbasis. De groep bestaat uit elf dansers en een doedelzakspeler, in de leeftijd van 12 tot 51 jaar. Zowel beginners als ervaren dansers trainen iedere week. Het doel is om deel te nemen aan verschillende optredens en internationale competities. De resultaten die de groep in Alden Biesen behaalde, laten zien dat het harde trainen zijn vruchten afwerpt.

De wedstrijd vond plaats tijdens het Schots Weekend in Alden Biesen, een driedaags festival dat bekendstaat om zijn Schotse en Keltische sfeer en cultuur. Dansers uit verschillende delen van de wereld reisden dit jaar af naar de Belgische competitie. Dat maakt de prestaties van de dansers uit Zuidlaren extra bijzonder.

Waar zijn wij te vinden?

U kunt Highlanddancing.nl vinden in De Ludingen in Zuidlaren. Hier trainen de leden elke dinsdagavond om 19.00 uur. Ook zijn ze altijd op zoek naar nieuwe dansers. Jong of oud, ervaren of niet: iedereen is welkom.

De beginnerslessen zijn van 19.00 tot 20.00 uur. Hier leert u de eerste Schotse passen.

Daarnaast zijn ze op Festival Vitaal op 19 september, jaarlijks op het Rapalje Zomerfolk Festival en op veel andere locaties te vinden.

Bron: Mathilde Oosting, Namens HighlandDancing.nl