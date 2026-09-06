Jonge musici van Merula Quartet maken indruk in Oudeschans

OUDESCHANS – Het garnizoenskerkje in Oudeschans stond zondagmorgen in het teken van klassieke muziek. Het Merula Quartet verzorgde daar een bijzonder concert, dat oorspronkelijk al in het jubileumjaar 2026 had moeten plaatsvinden maar nog niet tot uitvoering kon worden gebracht. Het optreden werd daarom alsnog aan het programma toegevoegd.
Het Merula Quartet bestaat uit vier zeer jonge musici tussen 14 en 19 jaar uit Antwerpen, Baarn en Hilversum: Jacob Callot en Quinten de Graaf op viool, Titus van Rijn op altviool en Felix Callot op cello. Het kwartet ontmoette elkaar tijdens de Zomercursus Woudschoten en speelt sinds september 2024 intensief samen.
De jonge strijkers hebben inmiddels al verschillende successen op hun naam staan. In maart 2025 wonnen zij de eerste prijs tijdens de halve finale van het Prinses Christina Concours, regio Zuid. Daarnaast ontvingen zij de Ensemble Masterclass Prijs en de Willem Twee Toonzaal Prijs.
Ook bij een breder publiek kregen de musici bekendheid. In januari van dit jaar waren zij als Jonge Helden te gast in het veel bekeken televisieprogramma Podium Klassiek van de NPO.
Tijdens het concert in Oudeschans stonden onder meer werken van Claude Debussy en Dmitri Sjostakovitsj op het programma. Het publiek kreeg daarmee de gelegenheid om de jonge musici van dichtbij aan het werk te horen in de bijzondere ambiance van het historische garnizoenskerkje.
Het concert begon om 11.30 uur. Vanaf 10.30 uur stonden de deuren van de kerk open en was er gelegenheid om onder het genot van koffie alvast samen te komen.
Het Merula Quartet bleef ook na het optreden in Oudeschans actief in de regio. Morgen verzorgt het kwartet opnieuw een concert in het garnizoenskerkje, ditmaal speciaal voor leerlingen van het Dollard College, locatie Bellingwolde.
Ook voor het seizoen 2026/2027 staan er weer diverse concerten in Oudeschans op het programma.
Foto’s: Jan Glazenburg