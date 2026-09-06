Ketting Kledingruil in Vlagtwedde en Musselkanaal

VLAGTWEDDE, MUSSELKANAAL – Rennie en Jessica doen mee aan een wereldwijde kledingruilbeweging.
Van Vlagtwedde tot Stadskanaal, in de Gemeente Westerwolde en de Gemeente Stadskanaal: Rennie en Jessica gaan meedoen aan een wereldwijde kledingruilbeweging, ‘Clothingloop’.
Inmiddels zijn er zo’n 1800 loops in 31 landen, met in totaal meer dan 100.000 deelnemers. Rennie uit Vlagtwedde en Jessica uit Musselkanaal nemen het initiatief om een (dames)kledingloop op te zetten. Dit houdt in dat er via een route grote, met kleding gevulde tassen door deelnemers aan elkaar worden doorgegeven.
Wat houdt het in
Je krijgt een tas met kleding en haalt eruit wat je leuk vindt. Vervolgens stop je er iets in terug wat nog in goede staat is en breng je de tas naar de volgende deelnemer op de route. Zo zorgen we er samen voor dat kleding langer mee gaat, verspilling vermindert en iedereen regelmatig iets nieuws kan vinden.
Doe je mee?
De dames hopen op jouw aanmelding via www.clothingloop.org – Ketting Kledingruil Vlagtwedde
Wil je meer weten? Op deze site is veel info te vinden.
Bron: Rennie en Jessica (hosts) van Ketting Kledingruil Vlagtwedde