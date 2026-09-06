DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vanmorgen vatte rond 03.15 uur bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Dieselstraße in Meppen een afvalcontainer vlam. De brandweer wist de brand binnen een uur te blussen. Er raakte niemand gewond en er liepen geen gebouwen schade op door de brand. Over de oorzaak is niets bekend.
Dörpen
Tussen donderdag en zaterdag is in een gereedschapsschuur aan de Lange Straße in Dörpen ingebroken. De daders verschaften zich met geweld toegang tot de schuur en stalen een e-bike (pedelec). Het gaat om een groene e-bike van het merk LPM. De geschatte waarde van de gestolen fiets bedraagt ongeveer 3.500 euro. De fiets stond op slot. Getuigen die in de betreffende periode iets verdachts hebben waargenomen of informatie kunnen geven over de verblijfplaats van de e-bike, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg via telefoonnummer 04961/9260.
Lathen
Gisteren vond tussen 08.00 en 21.00 uur bij een eengezinswoning aan de straat “Am Bahnhof” in Lathen een inbraak plaats. De nog onbekende daders verschaften zich op onbekende wijze toegang tot de woning en doorzochten het pand. De schade wordt geschat op enkele duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren via telefoonnummer 05932/72100.