Oogstdag in Roswinkel neemt bezoekers mee terug naar het boerenleven van vroeger

ROSWINKEL – In Roswinkel vond vandaag voor de 41ste keer de jaarlijkse Oogstdag plaats. De organisatie was in handen van de Vlegeldorsgroep, die bezoekers opnieuw liet kennismaken met de manier waarop vroeger op het land werd gewerkt. Onder een lekker zonnetje en bij een aangename temperatuur was het gezellig druk op het terrein.
Bezoekers konden van dichtbij zien hoe het werk door verschillende oude landbouwtechnieken werd uitgevoerd. Zo werd graan gemaaid met een zelfbinder en gedorst met een dorskast die door een trekker werd aangedreven. Ook het traditionele dorsen met de vlegel kwam uitgebreid aan bod. Daarnaast werd graan gemalen en was te zien hoe koolzaad werd geperst tot olie.
Ook op het land was volop bedrijvigheid. Er werden onder meer aardappelen geoogst, zoals dat vroeger gebruikelijk was. In de smederij werd eveneens gewerkt en verspreid over het terrein waren diverse oude landbouwmachines te bekijken.
Voor bezoekers was er naast de demonstraties ook genoeg gelegenheid om gezellig rond te kijken en iets te eten of drinken. De bekende spekkedikken waren verkrijgbaar en op het terras kon onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat. Op de boerenmarkt waren verschillende streekproducten te vinden.
Ook aan muzikaal vermaak ontbrak het niet. Blaaskapel Amoroso verzorgde optredens en daarnaast waren er optredens van Jan Egbert de Vries en Duo Sappemeer.
De Oogstdag bood daarmee niet alleen een kijkje in het verleden, maar bracht het oude boerenleven letterlijk weer tot leven. Oude machines kwamen in beweging, paarden gingen aan het werk en bezoekers konden zien hoeveel handwerk er vroeger nodig was om het land te bewerken en de oogst binnen te halen.
Foto’s: Johannes Velthuis