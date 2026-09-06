Tien jaar Taalhuis Oldambt tijdens Week van Lezen en Schrijven!

OLDAMBT – In Nederland wonen 3 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Tijdens de landelijke Week van Lezen en Schrijven, 8 tot en met 15 september, wordt extra aandacht gevraagd voor deze mensen. Want als iemand moeite heeft met een van die basisvaardigheden is dat niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld.
Wat is het Taalhuis?
Het Taalhuis in Oldambt bestaat in september 10 jaar. Het is een plek waar hulp op maat wordt gegeven bij lezen, schrijven en rekenen. Wilt u graag beter kunnen voorlezen aan j uw (klein)kind? Of wilt u hulp bij het oefenen voor het theorie-examen voor je rijbewijs? Misschien moet u wel uw VCA-certificaat halen en vindt u het best moeilijk om daarvoor te leren. Met zulke vragen en nog veel meer bent u van harte welkom bij het Taalhuis. Wietske Couperus bekijkt samen met u welke hulp u nodig heeft. Daarna kunt u met een van de vrijwilligers oefenen.
Taalhuis op pad
Het Taalhuis Oldambt (bibliotheek Winschoten) gaat in de Week van Lezen en Schrijven ‘de boer op’. U kunt Wietske o.a. tegenkomen op de volgende plekken:
- 9 september ca. 10 – 14 uur:
Wietske Couperus en Anouk te Bos gaan op een duofiets door Winschoten langs organisaties met info en lekkers. Ziet u Anouk en Wiets op de fiets? Ze stoppen graag voor een praatje. Maakt u een leuke actiefoto van dit duo? Stuur hen de foto toe via de mail of deel de foto via de facebookpagina van de bibliotheken in Oldambt: https://www.facebook.com/bibliotheekwinschoten
- 9 september 19 – 21 uur: Silent Reading in de Marktpleinkerk Winschoten met extra aandacht voor het Taalhuis.
- 11 september 15 – 17 uur: Open middag Taalhuis in bibliotheek Finsterwolde met info, spelletjes en lekkers.
Wilt u graag meer weten over het Taalhuis?
Bent u of kent u iemand die wat hulp kan gebruiken? Wilt u meer weten over het herkennen van signalen en het bespreekbaar maken?
Mail: taalhuisoldambt@biblionetgroningen.nl
Tel: 06 27 58 99 32
Kom naar het spreekuur: elke dinsdag van 10 tot 11 uur in de bibliotheek in Winschoten.
Kijk voor meer informatie over de Week van Lezen en Schrijven op:
Week van lezen en schrijven | Stichting Lezen en Schrijven
Bron: Wietske Couperus