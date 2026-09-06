Vroug Thuus Festival Ter Apel breidt uit

TER APEL – Voor het vierde jaar op rij wordt op de laatste zaterdag in september op het terrein van Camping Moekesgat in Ter Apel het muziekfestival ‘Vroug Thuus’ georganiseerd.
Op het campingterrein aan het water worden, evenals voorgaande jaren, drie podia neergezet. Op het Tipisch Deiman podium spelen vanaf 16 uur Nieck en Lisanne met akoustische classics. Gunnar Koops en Wimjan Eikens spelen met Vertoal’n om van te hoal’n in het Veenkoloniaals vertaalde bekende nummers. De Shadow Smoke Blues Band sluit dit podium af met heerlijke blues muziek.
Op het BeVo Strand, met de voeten in het zand, zorgen DJ Kevin en DJ Stan de hele middag voor lekkere loungemuziek, afgewisseld met live muziek van ras entertainer Davey van der Sluis. Ook staan hier diverse foodtrucks met een gevarieerd aanbod.
Het TSV/Tabak Stee hoofdpodium gaat om 18.00 uur van start met DJ Lars. Wat Aans, het populaire muziekduo met hun gevatte Groningse teksten trapt hier af. De Groningse liveband Vangrail zette vorig jaar het publiek in vuur en vlam en is ook deze editie terug. Het festival sluit af met een optreden van volkszanger Jannes, de ‘Koning der Piraten’. Dit belooft een grandioos meezingfeest.
Naast live muziek kan het publiek deze editie ook genieten van een interactief Silent Disco feest op het strand. Dansen en lachen op perfecte beats met 2 energieke hosts van Silent Disco Movements.
Het festival begint om 16.00 uur en de laatste artiest speelt om 22.00 uur het slotakkoord zodat alle bezoekers lekker Vroug weer Thuus binn’n.
Het Vroug Thuus festival vindt plaats op zaterdag 26 september a.s.
Meer info op: www.vrougthuus.nl
Bron: Annet Scholte