Wedde viert traditie tijdens sfeervol Schuttersbal

WEDDE – Zaterdagavond stond Wedde volledig in het teken van het Schuttersbal van S.V. De Burchtschutters.
De avond begon bij de Burcht van Wedde. Daar werden de koninklijke paren door de overige leden van De Burchtschutters en hun partners opgehaald. Het ging om de Kinderkoning en -Koningin, de Jeugdkoning en -Koningin, het Koningspaar en natuurlijk de Keizer en Keizerin.
In een open koets trokken de gezelschappen vervolgens in optocht door Wedde. De stoet werd muzikaal begeleid door een muziekvereniging uit Papenburg en trok richting de feesttent, midden in het dorp.
Dit jaar vormden Frank en Iris Vegter het Koningspaar. Het Keizerspaar wordt gevormd door Jan en Hilda Grezel. Het Jeugd Koningspaar bestond uit Katinka Kuijer en Ian Stukje en de Kinderkoning en -Koningin waren Lucas Marrink en Naomie Akkermans.
Bij aankomst in de feesttent zat de sfeer er direct goed in. De tent was feestelijk versierd en al snel bleek dat veel inwoners en belangstellenden naar het Schuttersbal waren gekomen. Met muziek, dans en vrolijke gesprekken werd er tot in de late uurtjes feestgevierd.
Het Schuttersbal liet opnieuw zien hoe sterk de tradities en saamhorigheid in Wedde leven. Voor De Burchtschutters en het dorp is het daarmee een belangrijk moment op de kalender.
De blik gaat nu alweer vooruit naar zondag 13 september. Tijdens het Koningschieten wordt dan bepaald wie zich een jaar lang Koning van De Burchtschutters mag noemen.
Foto’s: Jacob Musch en Freddy Stötefalk