Zo’n 75 historische tractoren trekken door Groningen

WILDERVANK – OTMV Groningen organiseerde zaterdag de traditionele Historische Toertocht voor Oldtimer Tractoren. Vanaf het vertrekpunt aan de Torenstraat in Wildervank gingen zo’n 75 historische trekkers op pad voor een tocht door de omgeving.
Om 10.00 uur vertrokken de deelnemers vanaf het bedrijf van Stevens aan de Torenstraat in Wildervank. De lange stoet met oldtimer tractoren trok onder meer door Wildervanksterdallen, Numero 13, Ommelanderwijk, Tripscompagnie en Scheemda.
Onderweg werd meerdere keren een pauze ingelast. Dat gaf de deelnemers de gelegenheid om even bij te praten en natuurlijk om elkaars bijzondere en zorgvuldig onderhouden tractoren te bekijken.
Rond het middaguur stond er voor de deelnemers een stamppotbuffet klaar. Dit werd verzorgd door RJJ Catering Vriescheloo. Na de gezamenlijke maaltijd werd de toertocht voortgezet.
De Oude Trekker en Motoren Vereniging (OTMV) is een landelijke Nederlandse vereniging met meer dan 6400 leden. De vereniging werd in september 1979 opgericht met als doel historisch interessante trekkers, stationaire motoren en de daarbij behorende werktuigen te verzamelen en te restaureren.
Met de jaarlijkse toertocht worden deze historische machines niet alleen gekoesterd, maar ook volop aan het publiek getoond. De ongeveer 75 deelnemers zorgden zaterdag dan ook voor een fraai stukje rijdend landbouwverleden in de regio.
Foto’s: Hilvert Huizing, Klik HIER voor meer foto’s.