Bekroond drama Calle Malaga in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandagavond 14 september vertoont Filmhuis vanBeresteyn Calle Malaga, de nieuwe film van regisseur Maryam Touzani (The Blue Caftan). Een warm en ontroerend verhaal over ouder worden, vasthouden aan wat je dierbaar is en het hervinden van liefde en levenslust.
De 74-jarige Maria (Carmen Maura) leidt een rustig leven binnen de Spaanse gemeenschap van de Marokkaanse kustplaats Tanger. Wanneer haar dochter Clara vanuit Madrid komt met het plan om Maria’s appartement te verkopen, komt haar vertrouwde bestaan plotseling onder druk te staan. Maria weigert zich zomaar weg te laten sturen en besluit te vechten voor haar huis, haar herinneringen en haar zelfstandigheid.
Tijdens haar verzet ontdekt Maria dat een nieuw hoofdstuk in haar leven misschien toch mogelijk is. Tot haar eigen verrassing vindt ze opnieuw ruimte voor liefde en leert ze haar leven nog meer op haar eigen voorwaarden vorm te geven.
Calle Malaga won de publieksprijs op het Filmfestival van Venetië. Hoofdrolspeelster Carmen Maura is onder meer bekend van haar jarenlange samenwerking met regisseur Pedro Almodóvar. De Volkskrant bekroonde de film met vier sterren en noemt de film “een bitterzoete ode aan de oude dag”.
Datum: maandag 14 september 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn