Drukmaar Trimloop sluit sportieve avond af

OUDE PEKELA – Na de jeugdloop was het maandagavond tijd voor de Drukmaar Trimloop. Ook hiervoor was de belangstelling groot: een kleine honderd deelnemers stonden aan de start om één of meerdere ronden van 2,5 kilometer af te leggen. De deelnemers konden maximaal vier ronden lopen, goed voor een afstand van 10 kilometer.
Er werd fanatiek gelopen en vooral bij de voorste lopers werd stevig gestreden om de snelste tijden. Bij de heren was Michael Smit uiteindelijk de snelste. Hij legde de vier ronden, in totaal 10 kilometer, af in een tijd van 35 minuten en 30 seconden.
Bij de dames ging de overwinning naar Patricia Dokter, die als eerste dame de finish passeerde.
Met de trimloop kwam een sportieve en gezellige avond in Oude Pekela ten einde. De grote belangstelling voor zowel de jeugdloop als de trimloop zorgde voor een mooie start van de feestweek rond de 45e Jaarmarkt Oude Pekela.
Freddy Stötefalk